Movie Review – Uncharted

En octubre de 2019, Martin Scorsese, famoso director de cine a cargo de clásicos como Goodfellas e Infiltrados, señaló que las películas de Marvel se sentían como un parque de diversiones. Aunque esto puede verse como un insulto, no solo para el trabajo del MCU, sino para muchos largometrajes de hoy en día, esto no debe verse de esta forma. Todos amamos Disneyland y Six Flags. Estos son lugares de entretenimiento, en donde te puedes olvidar de todas las pretensiones de la alta clase, y gozar de la vida. En la mayoría de los casos, a veces se nos olvida que la industria del cine también necesita de estas experiencias, y usualmente destruimos cierto producto, solo porque no es material de Óscar. Esto pasó recientemente con la adaptación de Uncharted, la cual tuvo unas primeras impresiones pésimas, pero el producto final bien podría sorprender a más de uno.

Conforme pasa el tiempo, hemos visto como las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande pueden funcionar. Aunque tropiezos como Resident Evil: Welcome to Raccoon City aún existen, Sonic the Hedgehog y Detective Pikachu han dejado en claro que la clave no está en crear una calca como tal, sino en utilizar los conceptos básicos, y llevarlos a una trama nueva con personajes diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de Uncharted, parecería que todo está en su contra. Por años la cinta perdía actores y directores, dando una mala espina. Junto a esto, el trabajo de Naughty Dog ya era una aventura enfocada en contar una historia que pudo llegar al cine bajo el nombre de Indiana Jones 5. De esta forma, la propuesta de Sony se encontraba entre la espada y la pared, con bajas posibilidades de salir ilesa.

Bueno, Uncharted ha llegado a los cines de todo el mundo, con Tom Holland en el papel de Nathan Drake, y Mark Wahlberg como Sully, en lo que parece ser una cinta que agarra los mejores elementos de todos los juegos disponibles hoy en día. Ahora solo falta por ver si el trabajo de Sony logra ser un éxito, o una mancha más en el mercado de las adaptaciones. ¿Uncharted logra entretener o aburrir al público? ¿La mala recepción está justificada? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

En la fila

Adaptar un juego de Uncharted al cine suena como un trabajo sencillo, ¿no? Al menos la mitad del trabajo ya está hecho. Amy Hennig hizo un fantástico trabajo con la trilogía de Nathan Drake. Cada título ofrece una aventura sólida que no deja un solo cabo suelto, pero da pie a más entregas. De igual forma, Uncharted 4 se encargó de darle una mayor profundidad a los personajes que tanto amamos. Sin embargo, surge una cuestión que complica este proceso. Si ya experimente estas historias al jugar, ¿por qué debería verlas en el cine? Ese fue seguramente el mayor conflicto al que se enfrentaron Art Marcum y Matt Holloway, los guionistas a cargo de este proyecto, quienes trabajaron en Iron Man, pero también en Transformers: The Last Knight, así que no tienen el mejor curriculum para muchos.

La solución fue un pastiche que toma varios elementos icónicos de los cuatro juegos principales, pero con diferentes personajes. Claro, Nathan Drake aún es un aficionado de la historia, y tiene un gran carisma, principalmente gracias al trabajo de Tom Holland; y Sully es el hombre de negocios detrás de la menta infantil de su compañero. Sin embargo, estas dos interpretaciones no son Nolan North y Richard McGonagle. Es decir, el viaje emocional y la personalidad que estos dos ofrecen es nueva para todos. Lejos de ser una figura paterna, el papel de Mark Wahlberg es un hombre que no puede confiar en alguien más que solo en él, y dejaría tirado a Drake si eso le daría algo de oro. Sin embargo, a lo largo de la aventura vemos como estas dos versiones de los personajes van cambiando poco a poco al grado de que para cuando los créditos llegan, puedes hacer una vaga relación entre estas nuevas interpretaciones, y el trabajo clásico.

Aunque la idea de hacer que Drake y Sully no confíen totalmente uno del otro, una gran diferencia a la relación de padre e hijo en los juegos, suena interesante, en más de a una ocasión al guion se le olvida esto, y los dos personajes actúan como grandes amigos, incluso después del estereotípico conflicto al final del segundo acto. Para crear más confusión, las interacciones entre Holland y Wahlberg se llegan a sentir forzadas. Pese a que hay química entre los dos actores, el material con el que trabajan se llega a sentir como los chistes rechazados de Marvel en más de una ocasión, y esto culmina en una serie de escenas en donde no comprendemos en su totalidad la relación que se está creando en pantalla.

Esto no es culpa de los actores. Tom Holland y Mark Wahlberg hacen un gran trabajo. El muchacho que también encarna a Spider-Man sí se llega a sentir como un joven cazarrecompensas al que le emociona más resolver un misterio, que obtener el oro. Por otro lado, el encargado de Sully deja en claro en más de una ocasión que tiene el talento para darle vida a este papel. Sin embargo, más que sus habilidades en el arte del drama, es su carisma el que logra conquistar al público, y me gustaría ver qué pueden hacer estos dos actores con un material más apegado a sus contrapartes en los videojuegos.

Fuera de Nathan Drake y Victor Sullivan, el resto de los personajes presentes en la cinta son calcas de sus contrapartes. La única diferencia con Chloe Frazer es su edad, ya que en la película está a la par de Tom Holland. Por otro lado, aquellos que son nuevos, como Braddock y Santiago Moncada, se llegan a sentir como copias de los villanos de la serie, pero limitándose a solamente ser antagonistas de caricatura y con motivaciones tan sencillas que no dejan algún impacto en el espectador.

El mayor problema que nos presenta el guion y la historia, de la cual hablaré a más detalle en unos momentos, es que se sienten como una lista de requisitos que se necesitan cumplir para avanzar a la siguiente escena de acción. Todo es bastante cliché, y no hay algún elemento narrativo que logre atraer al público. Sin embargo, la mayor diversión del parque de diversiones no está en las líneas de espera, sino en las atracciones y en los juegos.

Un recorrido entretenido

Uncharted comienza con una recreación de la icónica escena de acción de Uncharted 3, solo que en lugar de ver a Drake colgado de un avión mientras vuela sobre el desierto, vemos a Tom Holland sobre el océano. Inmediatamente, la cinta logra cautivar al espectador de una forma similar a la que Uncharted 2 lo hizo en su momento. Después de un par de golpes, somos transportados al pasado, antes de todo el caos, en donde se nos presenta formalmente al protagonista y a su hermano, Sam, de una forma parecida a lo visto en Uncharted 4. Al terminar esta parte, nos movemos una vez en el tiempo, en esta ocasión vemos a Nathan trabajando como un cantinero, y robando joyas. Sin embargo, el destino lo reúne con Victor Sullivan, quien convence al joven aventurero de ayudarlo a encontrar un tesoro perdido.

En cuestión de unos 20 minutos, la película nos bombardea con referencias y claras similitudes a todos los juegos principales de Naughty Dog. Esta es una gran distracción. Cualquier persona que ha disfrutado de las aventuras interactivas no dejará de pensar en el material original y cómo se utilizará. La trama emplea tantos puntos narrativos de los títulos de PlayStation, que en ningún momento logra obtener una identidad propia. No presenta algo original, salvo las nuevas interpretaciones de Nathan y Sully. Como ya lo mencioné, la película está más interesada en llevarnos a una serie de escenas de acción, que en contar algo que de verdad valga la pena.

Cada 20 o 30 minutos, Uncharted nos presenta una nueva sección de acción que, afortunadamente, logra atrapar al espectador. Ya sea una pelea en un avión, una persecución en las calles de Barcelona, o una batalla campal en un barco antiguo. Todas las secuencias están llenas de golpes, disparos, acrobacias, secuencias que violan las leyes de la física, y cada una es divertida. Sin embargo, la coreografía no es la mejor del mundo, la cámara realiza movimientos bruscos de forma constante, y la edición es rápida y tajante, al grado de que en un par de ocasiones quizás no veas bien qué es lo que está pasando, pero las escenas son tan grandes y alocadas, que casi eliminan por completo estos problemas.

El conflicto principal se convierte en: ¿esto es mejor que el videojuego? No, no lo son. Al final del día el trabajo de Naughty Dog es más refinado, y nada vencerá la sensación de realizar estas secuencias nosotros mismos. Esta es seguramente la razón por la cual se eligieron piezas de acción a gran escala, y no se adaptaron algunos de los corredores llenos de enemigos listos para disparar que aparecen en los juegos. Con la posibilidad de una secuela, me gustaría ver secciones más alocadas, como el tren de Uncharted 2, o la prisión de Uncharted 4. Hay potencial, solo falta refinarlo, y hacer que el tiempo de espera entre atracciones no sea tan pesado.

Aunque estas escenas son entretenidas por su propia cuenta, experimentar Uncharted en una sala en 4DX es mejor. Los asientos se mueven de una manera tan brusca que en algunas ocasiones sí sientes que estás en la acción. Este es un agregado, que si bien no es necesario y a veces crea distracciones innecesarias, sí hace que la experiencia sea más divertida, y amerite regresar al cine. Este es el verdadero parque de diversiones.

Un entretenido parque de diversiones

¿Es la película Uncharted el desastre que algunas personas aseguran que es? No. ¿Es una buena película? Tampoco. Hay muchos problemas en la estructura de la historia, y la relación entre personajes tiene resultados mixtos dependiendo de la escena en la que nos encontremos. Como una adaptación, más que estar al nivel de Sonic the Hedgehog o Detective Pikachu, vemos algo como la nueva cinta de Mortal Kombat. Es decir, los puntos más atractivos del trabajo principal están aquí, y claramente hay potencial, pero la ejecución deja mucho que desear, al grado que para algunos espectadores no valga la pena la entrada al cine.

Uncharted es un buen ejemplo de una película de domingo. No te la vas a pasar mal si deseas estar en el sillón mientras ves tu celular. No te exige que pienses mucho, y solo pide que ocasionalmente le prestes atención para asombrarte con un par de escenas de acción. Es una atracción de un parque de diversiones, y no hay algo de malo en eso.