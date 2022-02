Phil Spencer compartirá Olimpo con Kutaragi e Iwata

Durante sus veinte años de existencia, Xbox ha pasado por diversos momentos que han marcado el rumbo de la compañía. Desde haberse convertido en el referente en la generación del Xbox 360 hasta verse en serios problemas por las políticas restrictivas con el anuncio del Xbox One. No obstante, Phil Spencer ha sido una pieza clave para el resurgimiento de la marca.

El próximo 24 de febrero, el señor Spencer será galardonado con el AIAS Lifetime Achievement Award, un premio que se entrega a las personalidades más destacadas que han alcanzado logros representativos en la industria del entretenimiento digital a lo largo de su carrera profesional.

Phil Spencer será laureado en el marco de la 25° ceremonia de los DICE Awards, permitiéndole compartir la palestra con otros genios que también recibieron tal reconocimiento, entre los que destaca Ken Kutaragi (2007) y Satoru Iwata (2015), creador de PlayStation y expresidente de Nintendo, respectivamente.

El actual CEO de Microsoft Gaming ha pasado más de treinta años en la compañía desde que comenzara sus prácticas profesionales hasta recomponer el rumbo de la división de videojuegos, ya que como lo revela el documental, Power On: The Story of Xbox, Microsoft consideró terminar con la marca de Xbox.

Para lograr su cometido, Spencer apostó por un esquema disruptivo en el que Game Pass sería el eje central de un ecosistema de servicios, que si bien fue criticado desde su concepción en 2017, se ha convertido en un referente para ofrecer una amplia gama de títulos, incluyendo los first party desde el día uno, por un módico pago mensual.

De igual modo, la adquisición de estudios se ha convertido en una práctica habitual bajo la batuta de Phil, cuyas más recientes compras fueron Bethesda y la de Activision-Blizzard anunciada hace tan sólo algunas semanas. Esta maniobra ha permitido que Xbox posea un total de 31 estudios creativos.

Otro éxito atribuible a Phil Spencer, es la creación y comercialización de Xbox Series S, el cual se ha convertido en una llave para acceder a la nueva generación de consolas a un precio económico y con la ventaja de que no padece problemas de suministro como ocurre con Series X.

Hasta el momento, la marca Xbox goza de un escenario prometedor y es previsible que existan nuevos acuerdos comerciales en el futuro tendientes a apuntalarla, sin embargo, el gran reto radica en que sus estudios internos comiencen a ofrecer producciones con ventanas de lanzamiento distribuidas a lo largo del año, para brindar nuevas experiencias tanto a su base instalada de usuarios como a consumidores potenciales.

***Con esta entrega, he publicado 100 columnas en atomix. Aprovecho la ocasión para agradecer a esta casa editorial, así como a todos los amigos y lectores que se toman el tiempo de leer esta columna. ¡Por muchas más!***

