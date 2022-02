En la semana se reveló que las tiendas virtuales del Wii U y 3DS cerrarán sus puertas el próximo año, eliminando así la posibilidad de jugar miles de títulos de una forma oficial. Esta decisión ha causado una serie de críticas por parte del público, con la mayoría señalando que esto deja a los usuarios con muy pocas opciones legales de disfrutar ciertas experiencias. Ahora, a esta discusión se le ha sumado la Fundación de Historia de los Videojuegos.

La Fundación de Historia de los Videojuegos es una organización sin fines de lucro dedicada a preservar, celebrar y enseñar la historia de los juegos, quienes recientemente publicaron un comunicado sobre el cierre de estas eShop. Aunque comprenden la razón por la cual esto se llevará a cabo, critican a Nintendo por la falta de opciones, o interés, de mantener el legado de los videojuegos. Esto fue lo que comentaron:

“Si bien es lamentable que las personas ya no puedan comprar juegos digitales 3DS o Wii U, entendemos la realidad comercial que se tomó en esta decisión. Lo que no entendemos es qué camino espera Nintendo que tomen sus fanáticos, si desean jugar estos juegos en el futuro. Como miembro pagador de la Asociación de software de entretenimiento, Nintendo financia activamente el cabildeo que impide que incluso las bibliotecas puedan brindar acceso legal a estos juegos. No proporcionar acceso comercial es comprensible, pero evitar el trabajo institucional para preservar estos títulos además de eso es activamente destructivo para la historia de los videojuegos. Alentamos a los miembros de la ESA como Nintendo a que reconsideren su posición sobre este tema y trabajen con las instituciones existentes para encontrar una solución”.

