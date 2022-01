Review – Uncharted: Legacy of Thieves Collection

El gran legado

Sigue pareciendo que fue ayer cuando estábamos estrenando nuestros PS4 para dar inicio a una memorable generación, sin embargo, la realidad es que ya ha pasado una buen cantidad de años, por lo que no deja de impresionar lo que se logró con hardware ahora considerado como totalmente obsoleto. En mayo de 2016, la consola de Sony demostró su verdadera valía y capacidad gráfica cuando luego de un duro y hasta caótico proceso de desarrollo, Naughty Dog estaba lanzando Uncharted 4: A Thief’s End, el cual, llevaba las experiencias cinemáticas dentro del gaming a un nuevo nivel en más de un sentido y claro, consolidaba a una de las mejores sagas que este medio haya visto. Nathan Drake se convertía en leyenda. Unos meses más tarde, toda esa asombrosa tecnología se volvió a aprovechar con una expansión standalone que en realidad, es un juego completo totalmente nuevo. Uncharted: The Lost Legacy nos dejó con la boca abierta de nueva cuenta. Como parte de esta nueva tendencia o política de marca, PlayStation ha decidido relanzar a este par de auténticas joyas en versiones remasterizadas para el PS5, esto por medio de una colección que si bien, no se está vendiendo a precio completo, sí nos pide que desembolsemos dinero otra vez por juegos que salieron hace muy poco.

La polémica siempre estará presente. Por un lado tenemos a quien alega que este tipo de prácticas solo son medidas abusivas comerciales por parte de Sony, mientras que otros lo podrían ver como la mejor oportunidad de disfrutar por primera vez o de nueva cuenta, a dos de los mejores juegos de la pasada generación de consolas. ¿Qué puedes esperar de la Uncharted: Legacy of Thieves Collection? ¿qué tanto vale la pena hacer el upgrade si es que ya los disfrutaste en su momento? ¿de verdad PlayStation solo está intentando vernos la cara? La respuesta a estas preguntas generalmente viene de uno mismo, pero en este reseña buscaremos desmenuzar de la manera más clara cada una de las partes de este producto para que al final, tú mismo puedas tomar una decisión sobre si es algo que merece o no tu atención, pues en efecto, la decisión de si apoyar o no a este tipo de iniciativas, es total y completamente personal.

¿Qué son estos juegos?

Me parece que antes de pasar a contarte de manera concreta sobre lo que contiene y qué cambios puedes esperar a nivel técnico de la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, es importante dejar claro qué son en específico estos dos juegos y qué tipo de experiencia presentan si es que nunca les diste la oportunidad en su momento. Por supuesto que si estás perfectamente enterado de qué va esta parte de las aventuras de Nate y de Chloe, te puedes saltar por completo esta sección de nuestra reseña y pasar a la siguiente.

¿Sigues acá? ¡Perfecto! Pues bien, te cuento que Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy fueron dos de los juegos que más dieron de qué hablar en su momento por la manera en la que llevaron al PS4 a sus límites por los logros que se tuvieron sobre todo, a nivel de presentación audiovisual. Sí, esto es lo primero que la gran mayoría te va a decir sobre estos productos pero ¿qué tipo de juegos son? Pues bien, al igual que el resto de los títulos de esta franquicia, estamos frente a shooters en tercera persona con muchísimos elementos de aventura y platforming, incluso, estas dos entregas se tomaron algunas libertades como que cada uno cuenta con una importante sección en la que se ta da cierta libertad de explorar un área abierta en la que puedes encontrar diferentes secretos y cumplir o no con ciertos objetivos. Importante mencionar que fuera de estas partes en específico, estamos frente a juegos total y completamente lineales muy apegados a su guión y narrativa, justo como siempre han funcionando los Uncharted.

Como ya te lo comentaba, Uncharted 4: A Thief’s End se lanzó en mayo de 2016 luego de haber pasado por un proceso de desarrollo increíblemente complicado, esto después de toda la turbulencia que se vivió en los altos puestos de Naughty Dog con la salida de Amy Hennig y el levantamiento de Niel Druckmann. Sin embargo, tras haber completado el desarrollo del primer The Last of Us, todos los esfuerzos del estudio finalmente se pusieron sobre lo que sería el capítulo final de la historia de Nathan Drake quien por supuesto, para ese entonces ya era uno de los rostros más reconocidos del medio gracias a sus tres aventuras en el PS3, y su capítulo en el PS Vita. Pero bueno ¿qué representa este cuarto (o más bien quinto) juego para la serie?. Pues básicamente estamos hablando del pináculo y del climax de esta historia que se ha venido trabajando desde 2007. Sí, creo que sin duda estamos frente al mejor Uncharted de todos, pues sus ambiciones son las más importantes de la franquicia y las que consolidan todas las ideas que se vinieron trabajando desde el inicio, además de que como ya lo subrayaba, le da cierre a todo el arco narrativo.

¿Tengo que haber jugado toda la serie antes de entrarle a Uncharted 4? Mi respuesta general sería que sí. Lo más recomendable es que al menos hayas experimentado la trilogía de PS3 para poder disfrutar de la mejor manera esta cuarta entrega, pues en efecto, cada título representa un eslabón en la cadena. Ahora, esto no quiere decir que si llegas completamente en blanco y comienzas a jugar A Thief’s End, no vayas a entender nada ni vayas a ser incapaz de disfrutar de la aventura. No, estoy seguro que incluso si este fuera tu primer encuentro con Nate, te la vas a pasar verdaderamente bien, pero mi amplia recomendación sí se mantiene en que mejor juegues antes los otros títulos, mismos que a su vez, están contenidos en la Nathan Drake Collection de PS4 que puedes encontrar actualmente a precios muy bajos.

Pasando al tema de Uncharted: The Lost Legacy, juego que por su naturaleza, muchos pasaron por alto, te cuento que estamos frente a una de esas expansiones standalone muy a la Spider-Man: Miles Morales. Sigo sin ser fan de llamarle “expansión” a este tipo de productos, pues son tan robustos en todo lo que ofrecen que me parece más justo considerarlos como juegos totalmente aparte. Lanzado en agosto de 2017, esta entrega nos pone en los zapatos de Chloe Frazer, ladrona y amiga de Nathan Drake que conocemos por primera vez en Uncharted 2: Among Thieves y que se convierte en parte muy importante de toda la saga.

Algo sumamente interesante de The Lost Legacy es que es un proyecto que podríamos decir, fue trabajado por el equipo B de Naughty Dog, pues para ese momento, Druckmann y compañía ya tenían puesta toda su atención en The Last of Us Part II. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esto? Primero hay que considerar ser del “Equipo B” de este estudio, representa ser mejor que muchos equipos top de otras compañías. La calidad en todos los apartados de este juego están a la altura de lo que cualquiera podría esperar. De ninguna manera se siente como algo rebajado o que en efecto, haya sido hecho por manos diferentes. El sello y hechura de Naughty Dog están plasmados por todos lados. Sobre su forma, puedes esperar exactamente lo mismo que vimos en Uncharted 4, solo que con algunos twist aquí y allá. Estamos hablando de una aventura de más de 10 horas de duración que indudablemente se sostiene por si misma y que incluso, se atreve a aportar bastantes elementos al lore general de la franquicia. ¿Es mejor que la última aventura de Nate? En mi opinión no, pero definitivamente está cerca y sí, es algo que indudablemente te recomendamos experimentar.

Como te puedes dar cuenta, por si sola, la Uncharted: Legacy of Thieves Collection contiene a dos grandísimos juegos que bajo cualquier circunstancia o condición, te recomendamos jugar en cuanto tengas la oportunidad si es que nunca lo has hecho, ya sea por medio de estas versiones remasterizadas, o en sus versiones normales de PS4, mismas que por cierto, llevan ya muchos años vendiéndose en diferentes formatos a precios muy bajos.

Brillando en el PS5

A diferencia de lo que Sony había estado haciendo con este tipo de ediciones o remasters de juegos de PS4 en el PS5, desafortunadamente, la Uncharted: Legacy of Thieves Collection no incluye ningún tipo de contenido extra ni beneficio que no fuera ya parte de los dos títulos que vienen; es decir, no esperes ninguna clase de expansión o algo por el estilo como sí pasó con las Director’s Cut de Ghost of Tsushima o Death Stranding. Importante mencionar que a pesar de lo anterior, tenemos que tener en cuenta que ésta no es considerada como una “Director’s Cut” de un solo juego, pues como su nombre lo indica, es una colección de dos juegos diferentes. Además, no se estará vendiendo a precio completo, asunto que indudablemente debemos de resaltar y que un poco más adelante te detallaremos de mejor forma.

Como ya te lo comentábamos, la Uncharted: Legacy of Thieves Collection incluye versiones remasterizadas tanto de Uncharted 4: A Thief’s End, como de Uncharted: The Lost Legacy. ¿Qué tanto trabajo se le metió a estos juegos? Pues bien, aquí sí puedes esperar a toparte con algo muy similar a lo que se hizo con la Director’s Cut de Ghost of Tsushima y Death Stranding, en donde todos los esfuerzos se pusieron en presentar a estos juegos a resoluciones y framerates mucho más altos que en sus versiones originales, además de claro, añadir algunas de las funcionalidades que te permite un control como el DualSense.

Pero bueno, pasemos a números fríos. Te cuento que los dos juegos de la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, cuentan con tres modos diferentes de los cuales elegir. El primero de ellos es el de fidelidad visual, el cual, lanza los títulos a una impresionante resolución nativa de 4K y 30 cuadros por segundo, dando como resultado una maravillosa calidad de imagen. El segundo es el de rendimiento, mismo que nos permite jugar a 60 cuadros, pero sacrificando la imagen con una resolución dinámica que noté, sí es muy inferior al 4K. Para rematar, tenemos un tercer modo que podríamos denominar como de “súper rendimiento”, el cual, te permite desplegar los juegos a 120 cuadros pero mandando la resolución a 1080p. Por supuesto que para poder disfrutar de este último modo, necesitas forzosamente una TV o monitor compatible de 120 hz y HDMI 2.1.

¿Y qué tal es la experiencia con estos modos? Verdaderamente genial. Por mi perfil, te diría que prefiero el de calidad de imagen. Ver desplegados los impresionantes gráficos de estos juegos en 4K, es algo sumamente impresionante, más si tomas en cuenta que seguimos hablando de experiencias de PS4. Jugar Uncharted a 60 o 120 cuadros puede ser bastante interesante cuando toda la acción se está desarrollando, sin embargo, al menos a mi gusto, sigo viendo que algunas escenas como las cinemáticas, por ejemplo, lucen muy extrañas corriendo a un framerate tan alto. Esto se debe a que claro, estamos ante material cinematográfico más bien pensado para framerates más bajos. Como sea, al final es cuestión de gustos. La buena noticia acá es que la colección cumple con lo promete y se desempeña de una gran forma en cada uno de los modos que pone en el menú.

Sobre el aprovechamiento de lo que el PS5 puede ofrecer, tenemos que además de que los tiempos de carga de los juegos son básicamente nulos, se echó mano de algunas de las bondades del DualSense, tanto de su vibración háptica como de los gatillos adaptables. Sobre todo en las partes de conducción que tienen estos títulos, notarás un gran aprovechamiento de lo que tiene para ofrecer el mando antes mencionado. Es muy placentero sentir el lodo golpeando el jeep de Nate gracias a la vibración, mientras que el gatillo del acelerador se tensa por la propia fricción del auto. Mismo caso de cuando se arman las balaceras. Sientes cómo pasan las balas cerca de ti gracias a lo precisa que es la vibración del control. Se hizo un muy buen trabajo en este apartado con la Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

¿Y eso es todo? Sí, nos hubiera encantado poderte estar hablando de muchos más extra de este producto, pero la realidad es que se no están entregando dos grandísimos juegos en sus mejores versiones, pero no mucho más. Nada de arte conceptual, música o algún tipo de making of, lo cual, creo que muchos habríamos agradecido. La buena noticia es que como ya lo comentaba, la Uncharted: Legacy of Thieves Collection no se está vendiendo a precio completo. Su precio regular será de $50 dólares y en caso de que ya tengas los títulos incluidos en su versión original de PS4, podrás pagar $10 dólares por hacer el upgrade digital a estas versiones remasterizadas de PS5. Importante mencionar que debes de tener como propios los juegos para hacer el salto, pues en caso de tener alguna versión de PS4 Collection o PS+, tendrás que pagar los $50 dólares, es decir, es como si no los tuvieras… porque básicamente así es.

Justo lo esperado, ni más ni menos

Para estas alturas, creo que sabemos perfectamente bien a qué le estamos entrando cuando le damos una oportunidad a un relanzamiento first party de PS4 en PS5. Creo que Sony está siendo claro sobre qué tipo de productos quiere poner en el mercado que puedan revivir tal o cual título lanzado hace poco en la pasada generación. Por un lado están los ports para PC que cada vez toman mejor tracción y por el otro, están estas versiones mejoradas que buscan sacar provecho de toda la potencia de la nueva consola. Al final, cada quien pone su línea desde hasta donde apoyar o no este tipo de prácticas que para algunos, deberían de ser casi automáticas y sin que el consumidor desembolse una gran cantidad de dinero o que incluso, que los upgrades sean totalmente gratuitos. Importante mencionar que no todos deben o pueden seguir estos modelos tan pro usuario por los que otras compañías sí apuestan.

¿Para quién es la Uncharted: Legacy of Thieves Collection? Indudablemente para quien en su momento, no pudo disfrutar de estos dos espectaculares juegos, los cuales, indudablemente sí presentan un importante levantón ahora que están funcionando de forma nativa en el PS5. ¿Vale la pena volverlos a comprar o hacer el upgrade para quienes ya los jugaron? Acá sí ya depende de cada quién. Por un lado te diría que sí, pues en efecto, lucen espectaculares y todas las funcionalidades del Dualsense les vienen muy bien, pero el otro también te diría que tanto Uncharted 4, como The Lost Legacy, ya se veían y siempre se verán increíbles en sus versiones originales de PS4. En conclusión, Sony está entregando justo lo que se prometió. Ni más ni menos. Ya dependerá de cada quién decidir si apoyar o no.