Insider sugiere que no existe un remaster de Bloodborne

Desde el año pasado que se viene rumoreando sobre la existencia de un remaster de Bloodborne para el PlayStation 5, así como un port para PC. Considerando que este juego no corría tan bien en un PlayStation 4, tendría sentido que sus autores quisieran lanzarlo nuevamente optimizado para nuevo hardware, aunque de acuerdo con un confiable insider, esto no está dentro de los planes de FromSoftware.

Según Omnipotent, un insider que anteriormente ha sido muy atinado en cuanto a sus filtraciones de juegos de FromSoftware, es más probable que Bloodborne tenga una secuela directa en lugar de un posible remake o remaster para PS5. En sus propias palabras:

“Nunca digas nunca, pero definitivamente es más probable que Bloodborne tenga una secuela. En todo mi tiempo como insider he sido consciente sobre muchas de las cosas que FromSoftware ha trabajado, incluyendo Sekiro y Elden Ring, pero también el remake de Demon’s Souls, Dark Souls Remastered, Metal Wolf Chaos, Deracine, y cosas que todavía no han anunciado. No tengo todos los detalles, y hay cosas que he escuchado con más frecuencia que otras, pero nunca me ha llegado información sobre Bloodborne, incluso cuando yo mismo la buscaba con diferentes fuentes, y por muchos años. Secuela, remaster, port de PC, o incluso un parche. No he escuchado nada de eso, al menos no de mis fuentes confiables.”