Androide 21 llega a Dragon Ball FighterZ esta semana

Tal y como se nos prometió hace unas cuantas semanas, un nuevo personaje estará llegando esta misma semana a Dragon Ball FighterZ y se trata de la Androide 21 en su forma humana. Esta peleadora lleva disponible en el juego de peleas desde su debut hace cuatro años pero en su versión Majin, y ahora la podremos ver en forma humana con todo y su abrigo de laboratorio.

Esta nueva versión del personaje llega con su propio set de movimientos y combos únicos, por lo que no será una versión reciclada de su forma Majin. A diferencia de los otros peleadores DLC, Androide 21 (Lab Coat) no formará parte de ningún pase de temporada ni nada por el estilo, así que solamente se podrá adquirir comprándola de forma individual. Aún no sabemos exactamente cuál será su precio, pero considerando que los demás personajes se vendían en $4.99 dólares individualmente, es fácil asumir que lo mismo pasará con Androide 21.

Androide 21 (Lab Coat) llega a Dragon Ball FighterZ el próximo 24 de febrero.

Nota del editor: Me resulta increíble lo mucho que ArcSys ha seguido apoyando a este juego. Para estas alturas ya deberíamos tener una secuela, pero Dragon Ball FighterZ hace las cosas tan bien que es difícil imaginar lo que se le podría añadir a una segunda parte, aunque seguramente que algún día sí la tendremos.

Via: Bandai Namco