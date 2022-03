¿Patrick Stewart sí estará en Dr. Strange 2?

Hace unas cuantas semanas se estrenó un segundo tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, lo que provocó que un montón de teorías surgieran en internet. Una de las más populares tiene que ver con Patrick Stewart y su versión del Profesor X que vimos en las películas de X-Men de FOX. Ahora, el actor ha roto el silencio sobre si sí es él en el tráiler, o si Marvel nos está jugando otro truco.

Platicando con el YouTuber Jake’s Takes, Stewart dijo lo siguiente sobre su posible participación en esta nueva película:

“El Profesor X sería extremadamente cuidadoso, y tal vez un poco paranoico. Dr. Strange es potencialmente peligroso. Creo que eso pondría al Profesor Xavier en estado de alerta. Cuando se estrenó el tráiler yo tenía mi teléfono apagado, así que no supe nada de eso. No fue sino hasta la mañana siguiente cuando me desperté y vi mi teléfono y me di cuenta que estaba repleto de notificaciones. La gente de Relaciones Públicas me envió todas esas reacciones. Al principio yo no reconocí mi propia voz. Se escuchaba diferente. Tal vez en ese momento tenía un resfriado o algo por el estilo. Estaba sorprendido por las reacciones y eso que solo vieron mi hombro y mi oreja, nada más. Pero me alegró ver todas esas reacciones.”

Como puedes ver, Stewart parece haber confirmado su participación en Multiverse of Madness, aunque claro, puede que solamente haya estado jugando con la audiencia. Después de lo sucedido con Spider-Man: No Way Home, es difícil saber cuando un actor de Marvel está diciendo la verdad o cuando simplemente quiere engañarnos.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness llega a cines el 6 de mayo de 2022.

Nota del editor: Diría que es prácticamente un hecho que Stewart tendrá cierta participación en Multiverse of Madness. Después de todo, No Way Home fue solamente una probadita de lo que nos espera ahora que el multiverso ha sido oficialmente desatado. Y quién sabe qué otros actores podrían aparecer en la película.

Via: ComicBook