Tal y como se nos había prometido hace unos cuantos días, un nuevo tráiler para Dr. Strange in the Multiverse of Madness acaba de debutar hace unos momentos como parte del Super Bowl LVI. Este adelanto nos revela más información sobre la anticipada película, pero no te preocupes, que no revela nada que podría arruinar la experiencia principal.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness llega a cines el 6 de mayo de 2022.

Via: Marvel Studios