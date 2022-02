Si bien un nuevo juego de Fire Emblem fue una de las predicciones del pasado Nintendo Direct, con muchos apuntan a un remake de Path of Radiance, el anuncio oficial fue algo que no muchos veían venir. Una vez más, Koei Tecmo y Nintendo están colaborando para ofrecer un Musou, solo que en esta ocasión enfocado en el mundo de Fire Emblem: Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes es un Musou que continúa con la historia de la previa entrega en la serie, similar a lo que sucedió con Hyrule Warriors: Age of Calamity y Breath of the Wild. Para celebrar este anuncio, la cuenta oficial de Nintendo UK ha compartido 26 nuevas imágenes que nos dan un mejor vistazo a este nuevo título.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes llegará al Nintendo Switch el próximo 24 de junio de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar los anuncios más importantes del pasado Nintendo Direct.

Vía: Nintendo UK.