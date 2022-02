El día que los fans habían estado esperando, por fin ha llegado. Durante el Super Bowl LVI, el primer tráiler oficial de The Lord of the Rings: The Rings of Power se ha estrenado. Aquí podemos ver en acción a los elfos, enanos y numenoreanos que protagonizan esta serie de Amazon.

Junto a un vistazo en forma a los actores que encarnan a estos personajes, también tuvimos una mejor mirada a los eventos que marcaron la Segunda Edad de la Tierra Media.

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, estos son los protagonistas de esta serie. De igual forma, esta producción está envuelta en una controversia por los actores que participan en ella.

Nota del Editor:

La serie de Amazon luce espectacular. Sin duda alguna, se ve que la compañía de Jeff Bezos no escatimo un solo centavo para darle nueva vida a la Tierra Media. Será interesante ver cómo es que las historias que conocemos se vincularán con las nuevas narrativas que se introducirán.

Vía: Amazon