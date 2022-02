La serie de LOTR ya tiene su primera controversia

El día de ayer por fin se compartieron las primeras imágenes oficiales de The Lord of the Rings: The Rings of Power. Si bien hubo una gran cantidad de fans emocionados por la serie de Amazon, un tema bastante complicado surgió en redes sociales cuando se reveló que varios actores de color fueron elegidos para interpretar a elfos y enanos.

Algunas de las decisiones en el elenco comenzaron una polémica sobre las personas que fueron elegidas para estos papeles. En específico, Sophia Nomvete, actriz afrobritánica encargada de interpretar a Disa, princesa de los enanos; e Ismael Cruz Córdova, actor puertorriqueño que le dará vida a Arondir, un elfo completamente nuevo, fueron los objetivos de críticas por usuarios que creen que Amazon “desvirtúa” la obra de Tolkien al incluir a personas no blancas en roles de elfos y enanos, quienes en otros medios son representados de una forma conservadora.

Esta no es la primera vez que una conservación de este estilo se lleva a cabo en redes sociales. Desde hace algunos años, la obra de Tolkien ha sido sometido a diversas investigaciones y discusiones sobre el papel que juegan las mujeres y las personas de color en la Tierra Media. Por su parte, Lindsey Weber, productora ejecutiva de la serie, ha señalado que los actores fueron seleccionados, no por su color de piel, sino por sus habilidades artísticas. Esto fue lo que comentó:

“Nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien refleje cómo es realmente el mundo. Tolkien es para todos. Sus historias tratan sobre sus razas ficticias que hacen su mejor trabajo cuando dejan el aislamiento de sus propias culturas y se unen”.

Sin embargo, esto no ha detenido a ciertos usuarios de señalar que Tolkien creó a la raza de los elfos como seres con rasgos nórdicos, es decir, hombres y mujeres con piel blanca. En este punto, Mariana Rios Maldonado, especialista del mundo de Tolkien, cuestionó a las personas que se están quejando por la elección de actores:

“¿Quiénes son estas personas que se sienten tan amenazadas o disgustadas por la idea de que un elfo sea negro, latino o asiático?”

Sin embargo, al final del día, las quejas de estas personas no tendrán algún tipo de repercusión en la serie. The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, estos son los nombres de los protagonistas de la serie.

Nota del Editor:

La obra de Tolkien no está libre de este tipo de conversaciones. Sí, el mundo y las historias que creó son muy buenas y marcaron a más de uno. Sin embargo, esto no las excusa de ser analizadas por el tipo de representación que le dio a ciertas comunidades. Junto a esto, Amazon está a cargo de hacer una serie que logre conectar con el mayor público posible, y elegir a personas que no sean blancas no destruirá a la Tierra Media, todo lo contrario, la va a nutrir.

Vía: The Hollywood Reporter