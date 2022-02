Hace unos cuantos días tuvimos nuestro primer vistazo oficial a The Lord of the Rings: The Rings of Power gracias a nuevas imágenes de sus protagonistas. Más allá del periodo de tiempo en que se desarrolla la serie, la comunidad todavía tiene muchas preguntas sobre cómo es que esta producción estará relacionado al universo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien, y parece que ya tenemos una mejor respuesta.

El día de hoy se dieron a conocer los nombres para los siete protagonistas de la serie, y a continuación te los compartimos:

– Owain Arthur es Prince Durin IV

– Sophia Nomvete es Princess Disa

– Robert Aramayo es Elrond

– Morfydd Clark es Galadriel

– Ismael Cruz Córdova es Arondir

– Nazanin Boniadi es Bronwyn

– Charlie Vickers es Halbrand

Muchos de estos personajes ya habían sido “confirmados” por la comunidad, pero ahora sí pueden quedarse tranquilos sabiendo que le atinaron. Por suerte, ya no falta mucho tiempo para conocer más sobre el proyecto puesto que este fin de semana se estará lanzando el primer tráiler durante el medio tiempo del Superbowl LVI.

Nota del editor: Con las simples imágenes es fácil ver el enorme valor de producción que tiene la serie. Si todo sale bien, podríamos estar frente a una de las mejores adaptaciones de The Lord of the Rings, y sinceramente espero que Amazon no vaya a arruinarlo.

Via: ComicBook