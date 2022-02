El tráiler de la serie de LOTR llegará esta semana

El próximo 2 de febrero se estrenará The Lord of the Rings: The Rings of Power en Amazon Prime Video. Considerando que cada vez falta menos para que la serie esté disponible, recientemente se reveló que esta misma semana tendremos el primer tráiler de esta producción.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el primer avance oficial de The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará este domingo 13 de febrero, esto durante el Super Bowl LVI. Esta es la descripción que se ha proporcionado sobre la serie:

“Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes inverosímiles fueron probados, la esperanza pendía del hilo más fino y el villano más grande que alguna vez fluyó de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital de los elfos, pasando por el impresionante reino insular de Númenor, hasta los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes crearán un legado que vivirán mucho tiempo después de irse”.

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará el próximo 2 de septiembre de 2022 en Amazon Prime Video, así como en múltiples cines a lo largo del mundo. Cada semana se estrenará un episodio de la primera temporada. En temas relacionados, aquí puedes ver los nuevos pósters de la serie.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para ver esta serie. La segunda edad es uno de los periodos poco explorados, y esta producción no solo tiene el potencial de adaptar los eventos de esta época, sino de expandirlos y mejorar en algunos de los aspectos creados por Tolkien originalmente.

Vía: The Hollywood Reporter