Hace unas cuantas semanas tuvimos un nuevo teaser que finalmente revelaba el nombre oficial para la serie de The Lord of the Rings a cargo de Amazon. The Rings of Power promete contarnos nuevas historias sobre el universo creado por J.R.R. Tolkien, y por si no estabas lo suficientemente emocionado, el día de hoy se liberaron 20 nuevos posters que puedes ver por aquí.

Dichos posters únicamente nos muestran parte de los muchos personajes que veremos dentro del show, pero los fans más dedicados de este universo seguramente que podrán encontrar un par de pistas adicionales dentro de ellos.

The Rings of Power estará ambientada durante la Segunda Edad de la Tierra Media, es decir, podremos presenciar la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro, así como la historia de Númenor y la Última Alianza entre Elfos y Hombres.

The Lord of the Rings: The Rings of Power llega a Amazon Prime Video el 2 de septiembre de este año.

Nota del editor: Tengo una alta expectativa por esta serie, ya que la trilogía de El Hobbit definitivamente dejó un mal sabor de boca entre la comunidad. La idea de tener otro proyecto live-action de El Señor de los Anillos ciertamente es emocionante, y espero que Amazon no decepcione.

Via: Amazon Prime Video