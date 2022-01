El próximo mes de septiembre se estrenará la serie de The Lord of the Rings en Amazon. Aunque aún falta bastante tiempo para que esto suceda, el día de hoy se ha revelado el verdadero nombre de esta producción, y se ha compartido un nuevo teaser que seguramente emocionará a los fans.

Desde sus primeros meses de producción, Amazon prometió una adaptación de los eventos de la Segunda Edad de la Tierra Media. Es así que la esperada de serie llevará el nombre de The Lord of the Rings: The Rings of Power. Para acompañar este anuncio, se compartió un teaser en donde podemos ver cómo se forja este título. Esto fue lo que comentaron J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners:

“Este es un título que imaginamos podría vivir en el lomo de un libro junto a J.R.R. The Rings of Power une todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de Elfos y Hombres. Hasta ahora, el público solo ha visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que hubiera uno, había muchos… y estamos emocionados de compartir la historia épica de todos ellos”.

De esta forma, el título de The Rings of Power hace referencia a los anillos que se han entregado a las diversas razas de la Tierra Media, y algo que se menciona al principio de The Fellowship of the Ring. Sin duda alguna, no podemos esperar para ver esta serie.

The Lord of the Rings: The Rings of Power llegará a Amazon el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, también ya está en producción una película animada de The Lord of the Rings. De igual forma, Amazon explica por qué la serie es la más cara de la historia.

Nota del Editor:

La Segunda Edad de la Tierra Media es uno de los periodos menos explorados en los libros y películas, por lo que será muy interesante ver cómo es que los Númenor y el resto de las razas se enfrentan al peligro que representa Sauron, aunque el resultado ya lo sabemos.

Vía: Amazon