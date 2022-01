Desde que inició la pandemia hemos tenido que enfrentarnos a plataformas como Zoom. Si bien esto nos permite comunicarnos directamente con otras personas en diferentes partes del mundo, también nos deja expuestos a que algo salga horriblemente fuera de control. Este es el caso de una junta de legisladores italianos, en donde una escena pornográfica de Tifa, personaje de Final Fantasy VII, interrumpió la sesión de una forma completamente inesperada.

La junta, organizada por Maria Laura Mantovani, senadora del Movimiento Cinco Estrellas, comenzó de una forma bastante común. Sin embargo, una vez que Giorgio Parisi, uno de los premios Nobel de física del año pasado, entró a la conversación, las cosas subieron de tono. De manera inesperada, un video hentai de un modelo 3D de Tifa teniendo relaciones apareció en pantalla. Esto fue algo que duró más de 30 segundos. No fue sino hasta que alguien decidió romper el silencio incómodo, que acciones fueron tomadas para solucionar este problema.

"the what, Naldush?"

"The Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a ZOOM meeting of the Italian senate yesterday, that's what I said." pic.twitter.com/hBSdNguXki

— Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022