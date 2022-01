Aunque por el momento las colaboraciones de Fortnite se encuentran pausadas, filtraciones han señalado que esto está por cambiar. No solo skins de Shrek y las Tortugas Ninja estarían en camino, sino que trajes especiales de Hawkeye, Kate Bishop, el Duende Verde y Arcane llegarían en un futuro.

De acuerdo con HYPEX, uno de los filtrados con mejor reputación en el mundo de Fortnite, Epic Games ya tiene listas nuevas colaboraciones con Marvel y Riot Games, y solo están esperando el momento correcto para liberar estas skins. Aquí encontramos trajes de Hawkeye y Kate Bishop del MCU, inspiradas claramente en la serie que llegó a Disney+ el año pasado.

Junto a esto, también encontramos una skin del Duende Verde. Sin embargo, aquí no estamos hablando de la versión de Wiilem Dafoe que vimos en Spider-Man: No Way Home, sino en un traje clásico inspirado por los cómics. Por último, también se habla de una colaboración con Riot Games, la cual nos dará la oportunidad de obtener la vestimenta de Vi de Arcane, la aclamada serie de Netflix.

Al tratarse de una filtración, por el momento no hay información oficial respecto a la llegada de estas skins, pero es muy probable que en cualquier momento Epic Games decida realizar un anuncio al respecto. En temas relacionados, Fortnite ha regresado a dispositivos iOS. De igual forma, los tramposos han regresado a este título.

We're getting 3 MAJOR collabs this next 2 weeks, which one are you hyped for the most!? 🔥🔥 (Images via @ralisdumb)

– Hawkeye (Clint & Kate)

– Arcane League of Legends (Vi)

– Marvel / Spiderman (Green Goblin) pic.twitter.com/sx4iFBqYya

— HYPEX (@HYPEX) January 18, 2022