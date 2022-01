Como sabrán, Fortnite fue retirado de la App Store hace más de 500 días. Si bien por el momento Epic Games y Apple aún son enemigos mortales, los fanáticos del battle royale podrán disfrutar de este título una vez más en dispositivos iOS gracias al servicio de GeForce Now de NVIDIA.

A partir de la próxima semana, todos los usuarios de GeForce Now podrán disfrutar de Fortnite por medio del navegador de Safari. Esto fue lo que comentó NVIDIA al respecto:

“Fortnite en GeForce NOW se lanzará en una versión beta cerrada por tiempo limitado para dispositivos móviles, todo transmitido a través del navegador web Safari en iOS y la aplicación GeForce NOW para Android. La versión beta está abierta para el registro de todos los miembros de GeForce NOW y ayudará a probar la capacidad de nuestro servidor, la entrega de gráficos y el nuevo rendimiento de los controles táctiles”.