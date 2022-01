Nuevo vistazo a Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero

Sabemos que Gohan será uno de los personajes principales que veremos en Dragon Ball Super: Super Hero, la siguiente gran película de la franquicia que llegará a cines este mismo año. Anteriormente hemos tenido varios adelantos que nos muestran a este guerrero en acción, y gracias a unas nuevas imágenes ya tenemos un vistazo detallado hacia su diseño renovado.

Vía Twitter, la cuenta de DBS Chronicles, que en estas últimas semanas ha estado cubriendo toda la información relacionada a Super Hero, compartió un nuevo material promocional en donde podemos ver a Gohan en todo su esplendor.

New #DragonBallSuperSuperHero Gohan merch with BRAND NEW Illustrations! 🔥

The movie releases in Japan on April 22, 2022. pic.twitter.com/CCnOzEuOfn

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) January 14, 2022