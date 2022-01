Como seguramente ya sabes, los servidores de Halo en Xbox 360 fueron cerrados definitivamente el pasado 13 de enero. Sin embargo, algunos jugadores han descubierto que todavía es posible ingresar al apartado multiplayer de Halo: Reach, aunque necesitarás de su demo que salió hace 10 años para hacerlo.

Sí, suena como algo extraño pero es posible jugar de forma online con la demo de Halo: Reach, así que dale una oportunidad si por alguna razón todavía la tienes instalada en tu Xbox 360.

LMAO THE DEMO STILL WORKS.

REACH NEVER DIES. pic.twitter.com/ChvJXyyM9l

— cheato (@Gamecheat13) January 13, 2022