The Santa Clause es una de las películas navideñas más amadas de la actualidad. Esto se debe en parte al papel de Tim Allen como el personaje principal y titular. Si bien han pasado casi 20 años desde que el actor se puso el traje rojo, esto cambiará en un futuro. Así es, un nuevo proyecto de The Santa Clause ya está en desarrollo, pero no estamos hablando de una película, sino de una serie.

De acuerdo con Deadline, Disney ha dado luz verde a una serie de The Santa Clause protagonizada por Tim Allen, la cual llegará a Disney+ en un futuro no especificado. Esta será una historia que se desarrollará después de los eventos de la tercera cinta, y parece estará enfocada en darle un cierre definitivo a esta historia.

Según el reporte, la serie de The Santa Clause estará enfocada en la familia de Santa, y en buscar a un reemplazo para este trabajo, ya que Scott Calvin desea pasar el resto de su vida de una forma más normal, para así ver a sus hijos crecer en otro lugar que no sea el Polo Norte.

Actualmente solo se ha confirmado el regreso de Tim Allen, y se desconoce si algunos de los actores de las películas retomarán sus papeles. De igual forma, no hay información relacionada con su fecha de estreno, pero es probable que para finales de este año se proporcionen más detalles.

Nota del Editor:

La idea de un Santa jubilado suena bastante bien. Aunque Tim Allen no es un gran actor de Hollywood, verlo una vez más en el traje rojo será nostálgico para todos los que crecimos con estas cintas. Solo esperemos que sea un buen final para esta saga.

Vía: Deadline