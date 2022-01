A principios del año pasado, se reveló que Nickelodeon había creado una división especial dedicada al desarrollo de nuevas producciones ambientadas dentro del universo de Avatar: The Last Airbender. Dicha división tiene por nombre Avatar Studios, y parece que ya están trabajando en su primer gran proyecto, o por lo menos así lo sugiere una reciente vacante de empleo.

Vía Twitter, Lauren Montgomery, una conocida productora y embajadora de la animación en Hollywood, compartió que Avatar Studios está buscando contratar diseñadores de personajes de forma inmediata.

Avatar Studios is looking for character designers! Follow the link to apply! pic.twitter.com/Uo2XaBumUG

— Lauren Montgomery (@ArtOfLaurenM) January 11, 2022