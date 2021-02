Nickelodeon crea una división especial para expandir la franquicia de Avatar

Como parte de los esfuerzos por fortalecer el nuevo servicio de streaming, Paramount+, Nickelodeon ha creado una división especial llamada Avatar Studios que, tal y como su nombre lo sugiere, se enfocarán únicamente en expandir la popular franquicia de The Last Airbender y The Legend of Korra.

Este nuevo equipo estará liderado por Michael DiMartino y Bryan Konietzko, creadores y productores ejecutivos de la serie original. El primer proyecto de Avatar Studios será una película animada que debutará en streaming y cines, pero lamentablemente, sus productores no dieron más detalles al respecto. Vía una declaración conjunta, DiMartino y Konietzko dijeron lo siguiente:

“Es difícil de creer que han pasado 19 años desde que creamos Avatar: The Last Airbender. Pero después de todo ese tiempo, todavía hay muchas historias de Aang que no podemos esperar por contar. Tenemos la suerte de contar con una apasionada comunidad de fans que disfrutan del Avatarverse tanto como nosotros.”

Via: IGN