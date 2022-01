Spirits de Metroid Dread llegan a Smash Ultimate

Recordarás que cuando se lanzó Metroid Dread en octubre del año pasado, Nintendo lo celebró al añadir nuevos Spirits a Super Smash Bros. Ultimate. Este contenido solo se encontraba disponible por tiempo limitado, y en caso de que te lo hayas perdido, te alegrará saber que ya es posible conseguir estos Spirits y sí, han llegado para quedarse.

Los Spirits de Samus, E.M.M.I. y Chozo Soldier ya son adiciones permanentes en Smash así que no te preocupes si no tienes pensado jugar este título de peleas dentro de poco. Como seguramente ya sabes, Smash recibió su última actualización el mes pasado, así que no habrá más contenido ni de Metroid Dread ni de cualquier otra franquicia al juego.

Estos mismos spirits también se podían conseguir si tenías los amiibo de Samus y E.M.M.I., así que existe la posibilidad de que muchas personas ya los hayan canjeado a través de este medio, pero si no, entonces también los puedes desbloquear jugando.

Nota del editor: Ciertamente es triste saber que Super Smash Bros. Ultimate ya no recibirá nuevo contenido en un futuro, pero es todavía más triste saber que posiblemente faltarán un montón de años más para tener una nueva entrega de la franquicia, si es que algún día llega. Recordemos que Masahiro Sakurai, su director, se estará tomando un largo descanso de los videojuegos, y no sabemos cuándo regresará.

Via: ComicBook