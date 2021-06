The Lord of The Rings tendrá su propia película anime

La franquicia de The Lord of the Rings no solo se extenderá con la serie que Amazon está preparando, sino que también tendrá su propia película anime a cargo de Warner Bros. y New Line Cinema. La historia estará enfocada en ciertos personajes de los libros y ya hasta tiene nombre oficial.

De acuerdo con Deadline, The Lord of the Rings: Rohirrim será el nombre de esta nueva adaptación, que seguirá las aventuras del poderoso Rey de Rohan y Helm Hammerhand en una legendaria batalla que ayudó a definir Middle–earth previo a los acontecimientos de la trilogía original. Específicamente, estará ambientada unos 250 años antes de esta trilogía.

Al menos hasta la fecha, ni Peter Jackson ni Fran Walsh están previstos para participar en esta nueva película, aunque eso puede cambiar en cualquier momento de su producción. En el papel de director tenemos a Kenji Kamiyama, con Sola Entertainment responsables por la animación y Philippa Boyens como consultora oficial.

Respecto a la noticia, Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, dijo lo siguiente:

“Esta será otra épica historia del mundo de J.R.R. Tolkien que nunca antes ha sido contada. Nos sentimos honrados de habernos asociados con gran parte del increíble talento que trabajó en ambas trilogías, junto con nuevos creativos para contar esta historia.”

WB Animation será el responsable por distribuir el filme a nivel mundial.

Fuente: Deadline