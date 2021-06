Ewan McGregor agradece a The Mandalorian por devolverle su interés en Star Wars

Desde el año pasado se confirmó que Ewan McGregor regresaría al papel de Obi-Wan para protagonizar su propia serie en Disney+. Contrario a lo que muchos podrían llegar a creer, el actor perdió interés en Star Wars después de su última película interpretando a este Jedi, pero gracias a The Mandalorian lo recuperó.

En entrevista para Variety y platicando con Pedro Pascal, estrella de The Mandalorian, McGregor confesó que fue esta serie la que le hizo recuperar su interés por la franquicia:

“Hizo que me volviera a interesar en Star Wars, de una forma que yo no creía posible. Me voló la cabeza lo buena que es.”