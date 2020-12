¡Es oficial! Ahsoka Tano tendrá su propia serie en Disney+

Tras los recientes rumores sobre un posible spinoff de Ahsoka Tano, Disney ha confirmado de manera oficial su propia serie, que simplemente llevará como nombre “Ahsoka“. Como era de esperarse, este nuevo proyecto estará disponible en Disney+ y por supuesto, contará con el regreso de Rosario Dawson para protagonizarla.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020