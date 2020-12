Boba Fett tendrá su propia serie en Disney+ a finales de 2021

El día de hoy finalmente salió el final de temporada para The Mandalorian, y aunque todavía falta poco más de un año para la llegada de su tercera temporada, al menos tenemos noticias sobre otro importante personaje de la franquicia: Boba Fett. Así es, este notorio cazarrecompensas tendrá su propia serie en Disney+ y llegará a finales de 2021.

Antes que nada, vale la pena aclarar que en este artículo no encontrarás spoilers sobre el último capítulo de The Mandalorian, pero si prefieres no saber nada al respecto, entonces te recomiendo dejar de leer hasta aquí. Dicho lo anterior, veamos cómo se confirmó esta serie spinoff y cuál será su nombre.

Similar a lo que hace Marvel con sus películas, el quinceavo capítulo de The Mandalorian tiene una escena post-créditos que básicamente confirma el spin-off de Boba Fett, cuyo título será “The Book of Boba Fett“, y está programada para debutar en la plataforma de streaming en diciembre del próximo año, mismo mes que se estrenará la tercera parte de The Mandalorian.

Fuente: Star Wars