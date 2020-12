Aún falta mucho tiempo para tener novedades sobre BOTW 2, afirma Nintendo

Mientras que Sony y Microsoft nos están bombardeando con nuevo hardware y software, Nintendo prefiere mantenerse a la deriva. La Gran N se ha mantenido bastante callada respecto al futuro del Switch, y parece que este silencio se extenderá por un rato más puesto que no tienen nada importante que compartir por el momento.

En una reciente entrevista con Polygon, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, reveló que no hay planes de dar información sobre Metroid Prime 4, Bayonetta 3 o la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por ahora.

“Has seguido a Nintendo lo suficiente como para saber que conforme progresamos con algún juego, y creemos que es el momento adecuado, compartiremos más detalles con la comunidad sobre dónde nos encontramos en el desarrollo. En estos momentos, no tengo nada que decir sobre ninguno de esos juegos.”

Varios rumores apuntan a que la anticipada secuela de BOTW podría debutar en algún punto de 2021, junto con el sonado “Nintendo Switch Pro”. Hablando de esto último, Bowser también se pronuncio al respecto y acá puedes conocer qué fue lo que dijo.

