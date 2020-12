Xbox regalará dos controles especiales inspirados en The Mandalorian

The Mandalorian es probablemente una de las series de TV más populares del momento, y como tal, Microsoft no quería desperdiciar la oportunidad para una colaboración. La compañía anunció que se asociarán con LucasFilm para regalar dos controles especiales del programa, que no podrás conseguir de ningún otra forma.

El concurso, desafortunadamente, solo aplica para ciudadanos de Estados Unidos, y participar es tan simple como seguir la cuenta oficial de Xbox en Twitter, y darle RT al tweet que verás a continuación con el hashtag #TheMandalorianXboxSweepstakes.

This is the way.

Follow @Xbox and RT with #TheMandalorianXboxSweepstakes for a chance to win controllers inspired by @TheMandalorian.

No purchase req. Open to residents of 50 US (+D.C.), 18+. Ends 7pm PT 12/28/20. Rules: https://t.co/D9Dbrd2Kty pic.twitter.com/gzFNW1CSQn

— Xbox (@Xbox) December 17, 2020