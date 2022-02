El pasado mes de octubre, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llegó a plataformas de PlayStation, Xbox y PC, complaciendo a los fans de la serie con un entretenido juego de peleas. Ahora, el día de hoy se ha revelado que los usuarios de Nintendo Switch por fin podrán unirse a la diversión, ya que el más reciente trabajo de CyberConnect2 estará disponible en esta consola a mediados de año.

De acuerdo con un comunicado compartido por Famitsu, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llegará al Nintendo Switch el próximo 9 de junio de 2022. Sin embargo, por el momento solo se ha confirmado un lanzamiento para Japón. Aunque no hay información de una versión en occidente, es probable que este anuncio esté a nada llevarse a cabo, quizás en el rumoreado Nintendo Direct veamos algo al respecto.

Junto a la versión estándar, también habrá una edición limitada, la cual incluye disfraces de Butterfly Mansion Patient y Kimetsu Academy. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles es un juego de peleas tipo arena en 3D, en donde tomamos el control de los personajes creados por Koyoharu Gotouge, y recorremos los momentos más icónicos del anime.

Puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, el final de la segunda temporada de Demon Slayer será el capítulo más largo hasta el momento.

Nota del Editor:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles es un juego hecho para los fans. Aunque el sistema de combate puede llegar a sentirse repetitivo, sí logra transmitir la emoción que tanto caracteriza al anime. Solo esperemos qué la versión de Switch sea un buen port.

Vía: Gematsu