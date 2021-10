Review – Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Para muchos, el anime y los videojuegos son dos caras de una misma moneda. Ambas industrias fueron vistas de forma negativa por décadas en occidente, pero en los últimos años, estos dos medios han demostrado ser una parte fundamental del entretenimiento a nivel global, y en el camino han generado miles de millones de dólares. La relación entre estas dos formas de recreación va más allá de sus logros comerciales. Producciones como Sword Art Online y The King’s Avatar han demostrado que la idea de viajar a mundos virtuales o las dificultades de convertirse en un jugador profesional, son buenas premisas para contar historias emotivas que logren conectar con el público. Sin embargo, las experiencias interactivas usualmente se limitan a solamente recrear lo que ya se ha visto. Los juegos de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Jojo’s Bizarre Adventure o Attack of Titan normalmente son adaptaciones de las adaptaciones y, por lo general, no son tan buenas como a muchos nos gustaría.

Claro, hay notables excepciones, como Dragon Ball FighterZ o Fist of the North Star: Lost Paradise, pero por cada buena interpretación de una obra famosa, tenemos dos o tres Jump Force. Parece que las únicas experiencias interactivas que pueden tener los animes son juegos de peleas, novelas gráficas o algún Warriors. Si nadie quiere romper el molde, lo único que nos queda es esperar que un título sobresalga del resto. Este es el ambiente en el que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llega. Basado en la primera temporada y película de uno de las producciones más populares de los últimos años, esta entrega es una nueva adaptación de los eventos que Koyoharu Gotōge nos entregó originalmente en 2016, en esta ocasión a cargo de CyberConnect2.

Considerado “el anime de la década”, Demon Slayer cuenta con una base de fans que va en aumento. Con una segunda temporada ya en marcha, este es el momento perfecto para disfrutar de The Hinokami Chronicles, una nueva forma de revisitar las primeras aventuras de Tanjiro y compañía. Sin embargo, ¿el trabajo de CyberConnect2 vale la pena? ¿Este título es más que solo un juego de peleas de arena en 3D? ¿Cómo es que el fantástico labor de Ufotable se ve en Unreal Engine 4? Descubre las respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Adaptación de la adaptación

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles es una obra para los fans. Todo el trabajo que ha hecho CyberConnect2 deja este punto claro. Sin embargo, es su historia en donde esto se demuestra de mejor forma. Al igual que otros juegos de este tipo, aquí podemos encontrar una campaña que se encarga de recapitular los eventos que previamente se representaron en el anime y manga. Desde el trágico inicio de la aventura de Tanjiro, pasando por su batalla en el monte Natagumo, hasta los sucesos que se llevaron a cabo en el Mugen Train. Así es, también se encuentra representanda la primera película. Es así que el título no presenta alguna idea nueva, o un anexo dedicado a expandir la mitología de este mundo. Si ya disfrutaste de la pelea entre los demonios y la organización dedicada a cazarlos, este juego no te sorprenderá.

Tomando esto en cuenta, el juego sabe que esta es una experiencia dedicada a la gente que ya disfutó de una previa interpretación de este trabajo, por lo que algunos segmentos de la historia son omitidos, o relegados a contenido adicional. The Hinokami Chronicles comienza con el entrenamiento entre Tanjiro y Sabito, dejando de lado cualquier introducción formal a este mundo. Desde la perspectiva de un fan, esto es genial, ya que nos posiciona de gran forma en un momento de acción y en uno de los primeros en demostrar el poder que nuestro protagonista tiene. Sin embargo, aquellos que no se han adentrado a la obra de Gotōge con anterioridad, estarán perdidos. Esta entrega no es amigable con aquellos que no han visto el anime o leído el manga.

Gran parte del contexto de las situaciones y escenas enfocadas en darle trasfondo a los momentos más importantes del anime, solo las podrás encontrar en una serie de cinemáticas opcionales, las cuales carecen de la atención que los niveles principales presentan. Uno de los ejemplos más notorios de este problema es el capítulo dedicado en la reunión de los pilares. Este episodio en la adaptación de Ufotable expande sustancialmente la mitología de Demon Slayer, nos presenta personajes que serán importantes en el futuro, y establece que la búsqueda de Tanjiro por convertir a su hermana en una humana una vez más parece que sí tiene una solución. Sin embargo, The Hinokami Chronicles se limita a solo recrear los primeros minutos de esta fantástica sección y después avanza a otras cuestiones.

La verdad es un poco decepcionante ver que el juego, en más de una ocasión, no le rinde un completo homenaje al trabajo que Ufotable nos presentó. Dicho eso, cuando The Hinokami Chronicles decide recrear el anime, lo hace de una forma magnífica. Al enfocarse solamente en ciertas secciones, CyberConnect2 logra entregarnos una recopilación de los momentos más icónicos de esta adaptación, en donde la animación y las voces son usados de forma espectacularmente. El entrenamiento entre Tanjiro y Sabito es el primer ejemplo, pero situaciones como nuestro protagonista contra Rui, o la batalla entre Rengoku y Akaza tienen un nivel de atención que muy pocos juegos de anime han logrado alcanzar, solo Dragon Ball FighterZ se le compara. Todos estos momentos están acompañados de varios quick time events que son usados para aumentar aún más la emoción.

Junto a esto, la campaña dura tanto como la primera temporada del anime. Claro, gran parte del tiempo está dedicada al gameplay, aun así, hay momentos en donde el juego simplemente se enfoca en presentar la historia tal cual, sin algún tipo de relleno o algo por el estilo. Fuera de eso, el título no nos ofrece algo nuevo, ni se encarga de mostrarnos un poco de lo que veremos en la segunda temporada que actualmente está en curso. Como ya lo mencioné, The Hinokami Chronicles está hecho para fans. Esta no debe ser tu primera introducción al mundo de Demon Slayer, ya que muchos elementos son omitidos para enfocarse solamente en la acción y en la recreación de una serie de secciones específicas.

Ahora, como un gran fan de la obra de Koyoharu Gotōge, puedo ver que se hizo un gran trabajo al adaptar la adaptación. El enfoque que se le da a la acción va de la mano con el tipo de juego que se nos presenta, uno de peleas. Aunque hay varias escenas de comedia, explicación y relajación, la mayor parte de la campaña está enfocada en motivar al jugador a enfrentarse a todos los demonios que vimos en la primera temporada y película, con gran parte de nuestra memoria encargada de llenar algunos vacíos. ¿Esto es óptimo? No, pero no deja de ser un espectáculo, y para darle fuerza a este punto, CyberConnect2 nos ofrece, lo que probablemente sea su mejor apartado visual hasta el día de hoy.

De Ufotable al Unreal Engine

El trabajo de Koyoharu Gotōge es único. El estilo de la mangaka no es tan rimbombante como lo visto en Jojo’s Bizarre Adventure, ni a gran escala como en One Piece o Naruto. Pese a esto, Demon Slayer es lo suficientemente distintivo, especialmente en las expresiones faciales, para llamar la atención de un lector. Sin embargo, fue Ufotable quien verdaderamente le dio una nueva vida a Tanjiro y compañía. El episodio 19 del anime es el ejemplo perfecto. Al combinar un estilo de animación en 2D con 3D de una forma magistral, el estudio es capaz de crear versiones en movimiento del estilo Ukiyo-e. Esto es algo que incluso Mugen Train llevó a un nuevo nivel. Entonces, ¿cómo es que The Hinokami Chronicles traduce este estilo visual? CyberConnect2 ha logrado moldear el Unreal Engine 4 a un grado de que en varias ocasiones podrás pensar que en realidad estás viendo el anime.

Gracias a un estilo de cel shading, el estudio es capaz de recrear casi a la perfección el trabajo de Ufotable. Cada combate, escenario y personaje se siente sacado del anime. Claro, hay una serie de problemas que surgen en un par de ocasiones, como modelos que son rehusados de forma constante en un par de niveles, o el ocasional pop-up cuando estás explorando algún pueblo. Sin embargo, estos detalles son opacados por el fantástico labor que se ha llevado a cabo en esta ocasión. Momentos graciosos, como la primera interacción formal entre Tanjiro y Zenitsu, o la pelea entre Shinobu y Giyu, son tan carismáticas como uno lo puede recordar. Por otro lado, los conflictos contra los demonios, especialmente la batalla protagonizada por Rengoku y Akaza, son un deleite visual, ya que sí logran capturar lo que vimos animado.

Junto a esto, el juego nos presenta una serie de niveles que son completamente explorables, como la ciudad de Asakusa, el cual tiene un gran nivel de atención, con decenas de NPC caminando, luces por todas lados, y pequeños rastros de una civilización moderna comenzando a surgir. Por otro lado, el pueblo que es atormentado por el Demonio del Pantano es una buena representación de una locación japonesa más tradicional. Estos y más escenarios se pueden recorrer a libertad, y aquí es donde CyberConnect2 decide rellenar algunos de los espacios que el manga y anime no se preocuparon a presentar. Calles más grandes, ríos, edificios y cuartos de una mansión se convierten en una visita a un museo, en donde el jugador puede reconocer el trabajo que previamente se vio en otros medios.

Sin embargo, son los combates los que se llevan las palmas en esta ocasión. Cada movimiento especial, aquellos que toman como base a las diferentes respiraciones, son un espectáculo. Cascadas, truenos, fuego y más elementos son los verdaderos protagonistas y, aunque el combate es sencillo, esto da pie a que estos elementos se combinen entre ellos y se logre crear una danza que el jugador dicta. En este mismo punto, The Hinokami Chronicles hace un fantástico trabajo al crear finishers especiales que logran encapsular de gran forma un movimiento en específico, como la posición número nueve de Rengoku, o la primera postura de Zenitsu, los cuales son tratados con una atención a detalle, al grado de que constantemente desearás verlos en acción.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles es un deleite visual pero, una vez más, para los fans. Aquellos que no han visto el anime o leído el manga tal vez no estarán tan impresionados con la forma en que el juego adapta los mejores momentos de los previos trabajos, pero el peso emocional que alguien ya tiene elevará estas secciones todavía más, al grado de que para cuando vi a Rengoku dar su último esfuerza contra Akaza, genuinamente sentí escalofríos similares a los que tuve cuando fui al cine y a ver Mugen Train por primera vez.

Acompañante

Uno de los apartados que usualmente no reciben mucha atención al momento de hablar sobre Demon Slayer, es su música. Aunque el anime y, por consiguiente, el juego, hacen un gran trabajo al momento de encapsular los efectos de sonido que surgen al momento de que las espadas chocan, o cuando las diferentes técnicas son ejecutadas, el soundtrack que se ha creado para esta adaptación, por lo general pasa desapercibido. Cuando el momento correcto llega, este apartado funciona como el acompañante perfecto para ciertas escenas. Sin embargo, solo hay dos ocasiones que verdaderamente destacan, el resto de la aventura es opacada por los gritos de los personajes, y las constantes conversaciones que se llevan a cabo en todo momento.

The Hinokami Chronicles nos da la oportunidad de elegir entre un doblaje en inglés y un japonés. Aunque hubiera sido genial ver el trabajo que se llevó a cabo en español latinoamericano implementado en esta ocasión, este seguramente era un extra que no fue posible en esta ocasión. Aun así, las voces presentes siguen siendo las mismas que ya escuchamos en el anime. Incluso los actores han regresado a sus papeles para proporcionar un par de diálogos adicionales. No hay que emocionarse, estos se limitan solo a un par de expresiones y conversaciones enfocadas a dirigir al jugador hacia cierta dirección.

Demon Slayer, musicalmente hablando, aún no está al nivel de lo visto en animes como Attack on Titan o My Hero Academia, pero eso no significa que eso no sucederá. La primera temporada introdujo Kamado Tanjirou no Uta, y la pieza que acompaña la pelea entre Akaza y Rengoku en Mugen Train es impresionante. Estas dos composiciones están presentes en el juego, y son usadas de una forma similar. No es un problema de calidad, porque claramente la hay, es solo que no hay una variedad sustancial, y este es un inconveniente que The Hinokami Chronicles sigue presentando.

Sencillo pero elegante

A lo largo de los últimos años hemos visto bastantes experiencias basadas en animes que se limitan a solamente ser juegos de peleas en arenas 3D. Algunos han sido mejores que otros, pero, por lo general, la calidad es mediocre en el mejor de los casos. El ejemplo perfecto es JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, el cual también fue desarrollado por CyberConnect2 y es un deleite para los fans de la obra de Hirohiko Araki, pero como un título interactivo, el resultado es bastante decepcionante. Entonces, ¿en dónde aterriza Demon Slayer: The Hinokami Chronicles? Para la suerte de los fans, la respuesta es positiva.

Más que tratar de innovar en este apartado, o reinventar, el nuevo trabajo de CyberConnect2 decide enfocar sus esfuerzos en proporcionar una experiencia divertida que, pese a ser sencilla, tiene un pequeño nivel de complejidad para proporcionar diferentes opciones al momento de enfrentarse a un NPC o con un jugador al otro extremo del mundo. La campaña principal se encarga de ofrecer un buen tutorial, que nos da la oportunidad de manejar a la mayoría de los personajes que están disponibles en esta entrega, y desbloquear una serie de contenido adicional. Cada uno tiene las mismas bases, es decir, un ataque débil, uno fuerte, técnicas de respiración, un agarre, diferentes formas de esquivar, y un par de opciones al momento de utilizar poderes especiales. Sin embargo, cada uno ejecuta sus movimientos de diferentes formas, tienen combos únicos y, en general, son unas buenas representaciones de lo que podemos ver en el anime.

El ejemplo perfecto es Zenitsu. Mientras que el resto de los personajes pueden usar tres tipos de técnicas de respiración, los cuales se activan dependiendo de la combinación de botones que se implemente, Zenitsu solo sabe usar un poder, lo cual va a la par con lo visto hasta el momento en el anime. Respecto al resto del catálogo disponible, con las excepciones de un par de versiones alternas, todos se sienten únicos. Claro, hay una pequeña cantidad de peleadores en este momento, solo 11 si no cuentas a las variaciones, lo cual sí decepciona un poco. Sin embargo, la promesa de actualizaciones gratuitas en un futuro parece ofrecer una solución.

Uno de los mayores problemas que este tipo de juegos llegan a presentar, es que es muy fácil quedar atrapado en un combo que parece infinito. De esta forma, CyberConnect2 ofrece una solución con resultados mixtos. Dependiendo del ataque que realices al iniciar una cadena de movimientos, un medidor de tiempo se activará. Esto nos dará el espacio suficiente para llevar a cabo una serie de combinaciones que usualmente demostrarán el espectáculo visual del que es capaz este juego. Una vez que esta barra se termine, será imposible seguir con tus planes para ganar. Esto tiene sus puntos positivos y negativos. Por un lado, esto evita que un jugador sea inmovilizado por todo un enfrentamiento, pero esto también limita las opciones a solo un par de acciones en un orden que es fácil de elegir. Aunque cada combate es energético y rimbombante, también puede llegar a ser repetitivo una vez que logres encontrar algo que funciona.

De igual forma, el sistema no da un gran espacio para improvisar. Todos los combos comenzarán con una serie de movimientos débiles, seguido de una de las tres técnica disponibles, solo para repetir este proceso hasta que la barra de combos lo permita. Claro, hay una serie de acciones que le agregan variedad a un enfrentamiento, como la posibilidad de usar a un asistente o cambiar de peleador, así como un agarre que igual es una gran referencia al anime, pero nada del otro mundo. Lo único que genuinamente llama aún más la atención de los enfrentamientos, son los ultimate. Al dar y recibir daño, una línea se va llenando, como en cualquier otro juego de peleas. Esta puede alcanzar hasta tres niveles, y al presionar los gatillos tienes la oportunidad de llevar a cabo una serie de poderes devastadores.

Tu primera opción es simplemente mejorar tu velocidad y fuerza por un determinado tiempo al presionar el trigger izquierdo, esto también da acceso a un nuevo combo. Por otro lado, al presionar el mismo botón por una segunda vez, tu personaje se vuelve más resistente, y es capaz de realizar técnicas de respiración sin gastar su respectiva barra de poder. Por último, con el gatillo derecho se activa el finisher especial de cada peleador. Aquí podemos ver movimientos devastadores y llenos de fan service. Dependiendo del nivel en el que te encuentres, la fuerza variará. De igual forma, es posible combinar estas tres opciones para llevar a cabo combos aún más grandes.

Como ya lo menciones, The Hinokami Chronicles no trata de reinventar el género ni algo por el estilo, sino que CyberConnect2 se ha encargado de refinar una fórmula que ya hemos visto en múltiples juegos de Naruto o My Hero Academia, y el resultado es positivo. Aunque una vez que encuentras un combo que sea de tu agrado, no hay razón para cambiarlo ni improvisar, especialmente porque el juego no ofrece el espacio suficiente para hacerlo, esto sigue siendo muy divertido. De igual forma, es más que seguro que al momento de jugar en línea podrás encontrar a alguien que cambie por completo la forma en que manejas a cierto peleador. En este mismo punto, la interactividad en línea, como siempre, dependerá por completo de tu conexión a internet. Aun así, los servidores funcionan bastante bien y hasta el momento no he experimentado lag o verdaderos problemas relacionados con la conectividad.

Fuera de la campaña principal y el juego en línea, no hay mucho que hacer. Al completar el modo historia básicamente obtienes todos los personajes y escenarios disponibles. El único modo de juego adicional es una sección de entrenamiento, en donde tienes que cumplir ciertos retos específicos. Este es el mayor problema con The Hinokami Chronicles, no hay mucho que hacer por el momento. Aunque la aventura que adapta los eventos del anime dura poco más de 10 horas, una vez finalizada esta parte, solamente puedes pelear en internet o completar algunos retos adicionales. De igual forma, la lista de luchadores y niveles disponibles por el momento es muy corta. Aun así, la experiencia en general es bastante accesible para los fans de este tipo de experiencias, y el combate que se nos presenta aquí es el mejor representante de los juegos de peleas en arenas 3D.

¿Solo para los fans?

Como ya lo he remarcado en múltiples ocasiones, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles es un juego para los fans. Esto es su aspecto más fuerte, pero al mismo tiempo el causante de parte de sus problemas. La historia es una gran recapitulación de los mejores momentos del anime, pero deja de lado parte del contexto y varias escenas simplemente son cortadas a la mitad, dejando que tu memoria haga el resto del trabajo. El aspecto visual es de primer nivel, al grado de que hay momentos en donde la línea entre Ufotable y CyberConnect2 desaparece. Aunque las secciones de exploración son un deleite para todos los que ya conocen a Tanjiro y compañía, estas áreas se reducen a simplemente caminar en una línea recta.

El gameplay, por más sencillo que sea, ha refinado la fórmula de los juegos de peleas en arenas 3D. Sin embargo, el contenido que está disponible en estos momentos no es óptimo, dejando a los DLC y futuras actualizaciones la carga de solucionar este problema cuando la cantidad de jugadores seguramente será más baja. Como un fan de la obra de Koyoharu Gotōge, puedo apreciar el trabajo que se llevó a cabo en esta ocasión. Aun así, no puedo ignorar las limitantes que se imponen en el sistema de combate y en el poco material que se puede encontrar en estos momentos.

Si eres fan de Demon Slayer, este juego seguramente ya está en tu poder. Si no eres un admirador de esta obra, pero te interesa saber por qué medio mundo está obsesionado con Tanjiro y compañía, será mejor que cheques primero el anime y la película, y así después disfrutar de todo el fan service que The Hinokami Chronicles tiene para nosotros.