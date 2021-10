Marvel’s Guardians of the Galaxy ya no requiere de 150 GB

Hace un par de días se dio a conocer que Marvel’s Guardians of the Galaxy requiere de 150 GB libres para ser instalado en PC. Esta información no fue recibida tan amablemente por el público, quienes se quejaron por el gigantesco espacio necesario para disfrutar de este juego. Afortunadamente, este ya no será el caso, ya que el estudio detrás de este título ha confirmado que el verdadero peso de esta entrega será menor.

Por medio de la cuenta oficial de Marvel’s Guardians of the Galaxy en Twitter, se ha revelado que este juego solo requiere de 80 GB libres para ser instalado en PC. Respecto a consolas, se ha mencionado que el espacio que se necesita es de cerca de 50 GB. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

Hey everyone! We wanted to give you an update on the final size of the PC version of the game, which will not be 150 GB. The team is in the last stages of optimizing the final game and we can confirm the file size will be approximately 80 GB at launch.

— Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) October 19, 2021