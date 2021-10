Marvel’s Guardians of the Galaxy requiere 150 GB en PC

A solo una semana de la llegada de Marvel’s Guardians of the Galaxy, Eidos Montreal, los desarrolladores, han compartido la lista de requerimientos mínimos y recomendados para disfrutar de este juego en PC. Junto a la tarjeta gráfica y el procesador que requieres, también será mejor que vayas liberando espacio, ya que este título necesita de 150 GB de memoria.

Así es, para jugar Marvel’s Guardians of the Galaxy en PC requieres de 150 GB libres en tu memoria, esto sin importar cuál sea el poder de tu computadora. Por otro lado, estos son los requerimientos que necesitas cumplir:

Requisitos mínimos

-Sistema operativo: Windows 10 64 bit Build 1803

-Procesador: Intel Core i5-4460 o AMD Ryzen 5 1400

-Memoria: 8 GB de RAM

-Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 570

-DirectX: Versión 12

-Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

-Sistema operativo: Windows 10 64 bit Build 1803

-Procesador: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 1600

-Memoria: 16 GB de RAM

-Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon RX 590

-DirectX: Versión 12

-Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible

Como pudieron ver, el juego sí requiere algo de poder, pero nada del otro mundo. Sin embargo, siempre se recomienda tener un algo arriba de la recomendado para evitar algún tipo de problema al momento de correr esta experiencia. Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de octubre. Puedes checar nuestro Hands-On de esta experiencia aquí.

Nota del Editor:

Marvel’s Guardians of the Galaxy es un juego sumamente divertido. Por lo visto en el previo, esta experiencia sí cumplirá el sueño de formar parte de este grupo espacial, mientras disfrutamos de una campaña de un solo jugador bien construida. El mal sabor de Marvel’s Avengers desaparecerá con este título.

Vía: Steam