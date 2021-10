Chris Pratt comparte el primer vistazo a GOTG 3

Marvel ya empezó la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3, y Chris Pratt ha estado celebrando el regreso a esta franquicia. Como parte de estos festejos, el actor nos mostró el primer vistazo a esta anticipada cinta, aunque no te emociones tanto, que todavía falta un muy buen rato para su tráiler oficial.

Pratt envió un mensaje a Conan O´Brien y Team Coco para promover el podcast de Parks and Recreation que llevará como nombre “Parks and Recollections“, y casualmente lo hizo cuando se encontraba en el set de filmación de GOTG 3, por lo que pudimos ver a Star-Lord con su peinado para esta tercera entrega.

A special message from @prattprattpratt and his sick-ass mutton chops. Listen to him dissect his #ParksandRec character, Andy Dwyer, on this week’s episode of “Parks and Recollection” with @RobLowe and @AlanYang: https://t.co/0ps1aJFd26 pic.twitter.com/wFH7PsxQrD

— Team Coco (@TeamCoco) October 19, 2021