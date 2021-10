Will Poulter sí será Adam Warlock en el MCU

Durante el fin de semana surgió un rumor en donde se señalaba que Will Poulter, actor que podrás reconocer por su trabajo en Black Mirror: Bandersnatch, sería el encargado de interpretar a Adam Warlock en Guardians of the Galaxy Vol. 3. Bueno, después de un par de días de incertidumbre, se ha confirmado que este actor sí tendrá la tarea de darle vida a este personaje para el MCU.

Aunque todo comenzó como un rumor con una fuente poco confiable, esto eventualmente evolucionó en una reporte por parte de Deadline, en donde fuentes cercanas al medio aseguraban que el actor fue seleccionado por Marvel. Sin embargo, todo fue aclarado cuando James Gunn, director de Guardians of the Galaxy Vol. 3 confirmó que Will Poulter será Adam Warlock en esta cinta. Esto fue lo que se comentó:

“Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que … um … Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas”.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um… Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E — James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021

Sin embargo, por el momento no hay información relacionada con el rol que Adam Warlock jugará en esta cinta. Recordemos que al final de Guardians of the Galaxy Vol. 2 este personaje fue aludido como un enemigo de Peter Quill y compañía, por lo que esto bien podría suceder en la nueva película.

Nota del Editor:

Aunque Will Poulter, físicamente, no es la primera persona que se me viene a la mente al pensar en Adam Warlock, este actor ha demostrado de forma constante su talento en diversos papeles. Pese a que muchos lo pueden recordar por su trabajo cómico, también cuentan con una fantástica carrera en el drama. Ahora solo necesita que Marvel le pague para ganar músculo y será una buena elección para este papel.

