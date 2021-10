Eternals nos presenta un nuevo tráiler

Marvel se está preparando para estrenar su siguiente gran capítulo en el MCU. Nos encontramos a solo un mes de la llegada de Eternals. De esta forma, recientemente se compartió un nuevo tráiler de esta cinta, en donde la acción toma el protagonismo en esta ocasión.

Pese a que el nuevo avance es un poco corto en comparación con otros tráilers, en esta ocasión podemos ver a los Eternals usando sus diversos poderes para combatir a los deviants. Es así que personajes como Thena, interpretada por Angelina Jolie, y Kingo, a cargo de Kumail Nanjiani, nos demuestran un poco más de sus habilidades.

Eternals llegará a los cines el próximo 5 de noviembre de 2021, y jugará un papel importante en el marco general del MCU, en donde explorarán una serie de detalles relacionados con el mundo cósmico de este universo, algo que seguramente tendrá grandes repercusiones en cintas como Thor: Love and Thunder y Guardians of the Galaxy Vol. 3.

En temas relacionados, la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage nunca fue algo seguro. De igual forma, un rumor señala que PlayStation estaría trabajando en un nuevo juego de Marvel.

Vía: Marvel