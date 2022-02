Dentro del universo de Dragon Ball, la muerte de algún personaje no suele ser tomada muy en serio debido a que siempre es posible traerlos de regreso con un deseo. Sin embargo, también existe una alternativa para situaciones menos drástica conocida como las Semillas del Ermitaño. Estos bocadillos han sido utilizados frecuentemente a lo largo de toda la franquicia, pero ¿cuál es el personaje que más ha abusado de ellos?

Vía Twitter, la cuenta oficial de Dragon Ball compartió una interesante gráfica en donde muestran a los personajes que más Semillas del Ermitaño han consumido en Dragon Ball, y para sorpresa de algunos, Yajirobe se lleva el primer lugar, con Goku y Vegeta en segundo y tercer lugar respectivamente.

Ever wondered who in Dragon Ball has eaten the most Senzu Beans?

Check out the rankings we made!

Just who could be in first place?! pic.twitter.com/px6MUsSCXK

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) February 3, 2022