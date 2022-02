Aquí las primeras calificaciones de Jackass Forever

Después de 12 años de espera, una nueva película de Jackass por fin está a nada de estrenarse. Aunque se esperaba que Jackass Forever estuviera en los cines en el 2021, el próximo 4 de febrero el mundo tendrá la oportunidad de ver a Johnny Knoxville, Steve-O y muchos más otra vez en pantalla. De esta forma, varios medios ya tuvieron la oportunidad de ver esta cinta, y esto es lo qué opinan.

Aunque algunos medios no proporcionaron una calificación, sí recomiendan esta cinta, señalando que Jackass Forever es un buen cierre de esta serie, pero no es tan fuerte como en entregas pasadas, debido a que los actores ya no tienen la edad para hacer algunas de las payasadas por las que son conocidos.

Esto fue lo que comentó The Hollywood Reporter:

“En un momento, un artista es rociado con galones de semen de cerdo. La película comienza con un prólogo que satiriza las películas de Godzilla, con la criatura interpretada por un pene pintado de verde que rocía a sus adversarios humanos con copiosas cantidades de eyaculación. Solo demuestra que en estas películas, cuanto más guionado tiene un segmento, menos divertido es”.

Por su parte, GameSpot mencionó:

“Al final del día, la franquicia Jackass es un alimento reconfortante para una generación que creció con el riff de guitarra característico de la canción principal del programa sonando sin cesar en sus cabezas. Jackass Forever puede verse un poco diferente y ser un poco más viejo, pero aún rasca la misma picazón que ha estado rascando durante más de 20 años, y sigue siendo tan reconfortante ahora como siempre”.

Esta es la opinión de The Wrap:

“La intimidación está mal, niños. La crueldad no es una lección para vivir. La violencia nunca es la respuesta. Pero cuando se practica al aire libre por ‘profesionales’ tatuados y temerarios, como los unge el descargo de responsabilidad previo a la película, y se captura con amor por un camarógrafo que se ve con frecuencia luchando contra el impulso de vomitar, su feliz reubicación en Jackass Forever podría representar simplemente la liberación desquiciada que necesitamos en un mundo golpeado”.

Jackass Forever estará disponible en los cines el próximo 4 de febrero de 2022. En temas relacionados, Johnny Knoxville habla sobre una de sus peores heridas de estas películas. De igual forma, estos son los estrenos de Netflix para febrero.

Vía: The Hollywood Reporter