Las películas de Jackass pueden ser bastante entretenidas, pero también son bastante peligrosas para sus protagonistas. Muchos de ellos incluso sufrieron daños permanentes por todas las lesiones que tuvieron a lo largo de los años, y Johnny Knoxville fue uno de ellos.

Knoxville recientemente participó como invitado en The Howard Stern Show, donde fue cuestionado sobre algunas de sus lesiones que más daño le provocaron. Knoxville reveló que fue durante las filmaciones de Jackass Forever, la nueva película de la franquicia que llegará este año, cuando sufrió una lesión tan grave que incluso le provocó daño cerebral permanente.

Específicamente, Knoxville se lesionó al momento de filmar una escena que involucra a un toreo. Tras ser abatido por el animal, Knoxville recibió tratamiento médico y su doctor le dijo que había recibido daños permanentes en el cerebro, los cuales terminarían por afectar su memoria a corto plazo y habilidades cognitivas. Aunque el actor ya se recuperó de la lesión y ha estado avanzando exitosamente con su tratamiento, las cosas no volverán a ser como antes.

Nota del editor: Me sorprende que muchos de los actores estuvieran dispuestos a regresar para Jackass Forever. Digo, ya no son necesariamente adolescentes y cualquier lesión podría resultar ser fatal para ellos. No cabe duda alguna que esta nueva película nos mostrará escenas verdaderamente peligrosas y emocionantes.

