¿Habrá Uncharted 5? Naughty Dog responde

Esta semana finalmente se estrena Uncharted: Legacy of Thieves Collection, paquete que incluirá versiones remasterizadas de Uncharted 4 y Uncharted: The Lost Legacy. Sin lugar a dudas, hay muchísimas personas emocionados por su lanzamiento, pero también hay otros que desean conocer más sobre el futuro de la franquicia y la posibilidad de una quinta entrega.

Como parte de una reciente entrevista con GamesRadar, Shaun Escayg, director creativo en Naughty Dog, fue cuestionado sobre el potencial Uncharted 5, y lo que esto podría significar para el futuro de la saga. Acá su respuesta:

“Creo que puedo decir con certeza que nunca debemos decir nunca. Sí, Uncharted es una franquicia que queremos mucho – todos en el estudio la quieren mucho. Es un mundo del que queremos ver más. Así que ciertamente puedo decir eso.”

Definitivamente parece que Naughty Dog todavía no ha terminado con Uncharted, aunque de momento parece que están muy ocupados trabajando en el multiplayer de The Last of Us Part II. Pero quién sabe, puede que en una de esas nos terminen por sorprender a todos con algún teaser o algo por el estilo.

Nota del editor: Si tuviera que apostar, diría que la llegada de Uncharted 5 es una inevitabilidad, y creo que sí podría ocurrir durante la generación del PS5. Tal vez sea un spinoff, un reboot o algo completamente nuevo ambientado en este universo, pero dudo que Naughty Dog tenga intenciones de abandonar este universo próximamente.

Via: ComicBook