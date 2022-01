Reddit quiere incluir NFTs y así funcionarían

La semana pasada se dio a conocer que Twitter ya estaba empezando a experimentar con la idea de implementar NFTs dentro de la plataforma, y parece que Reddit se inspiró ante esta idea pues estos populares foros de internet también tienen intenciones de, en algún futuro, incorporar NFTs para utilizarse como fotos de perfil.

De acuerdo con un reporte de TechCrunch, Reddit ya empezó a probar esta nueva función internamente, la cual permitiría a los usuarios utilizar un NFT como avatar. Sin embargo, la idea todavía se encuentra en etapas muy tempranas de su desarrollo y no sabemos cuándo, o si es que algún día llegaría a ser implementada en la plataforma. Tim Rathschmidt, vocero de Reddit, dijo lo siguiente al respecto:

“Siempre estamos explorando formas de proporcionar valor a los usuarios y comunidades en Reddit. En este momento estamos probando la posibilidad de usar NFTs como fotos de perfil (avatares) y verificar la propiedad. Se trata de una pequeña prueba interna y no se ha tomado ninguna decisión sobre la ampliación o el despliegue.”

No obstante, esta no sería la primera vez que Reddit intenta inmiscuirse en el negocio de los NFTs, ya que el año pasado lanzaron su propio NFT conocido como CryptoSnoos, pero los usuarios no lo recibieron de la mejor manera posible, por lo que nuevamente quieren tentar las aguas para ver qué tal les funciona esta vez.

Nota del editor: Uno pensaría que Reddit sería una de las plataformas en donde el negocio de los NFTs podría tener mejor oportunidad, pero parece que no. A estas alturas, está claro que los usuarios de esas comunidad no tienen interés por los NFTs de la plataforma, y si la primera vez no les funcionó, no entiendo por qué volverían a intentarlo.

Via: TechCrunch