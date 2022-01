Con febrero a solo unas horas de distancia, el catálogo de Netflix está más que listo para actualizarse con nuevas series, películas, documentales y animes para esta plataforma de streaming. De esta forma, aquí te presentamos todas las novedades que estarán disponibles a lo largo del próximo mes de febrero.

Series:

-Cómo criar a un superhéroe. Temporada 2 – 1 de febrero.

-Oscuro Deseo – 2 de febrero.

-Murderville – 3 de febrero.

-En busca de Ola – 3 de febrero.

-Dulces Magnolias – 4 de febrero.

-Inventando a Anna – 11 de febrero.

-El amor es ciego: Japón – 11 de febrero.

-Toy Boy. Temporada 2 – 11 de febrero.

-Are You The One: El match perfecto. Temporada 4 – 15 de febrero.

-Swap Shop. Temporada 2 – 16 de febrero.

-El joven Wallander: La sombra del asesino – 17 de febrero.

-Keeping Up with the Kardashians. Temporada 9 – 17 de febrero.

-Keeping Up with the Kardashians. Temporada 10 – 17 de febrero.

-Alguien está mintiendo – 18 de febrero.

-Fuerza Especial. Temporada 2 – 18 de febrero.

-El gato ladrón – 22 de febrero.

-Vikingos: Valhalla – 25 de febrero.

Películas:

-Mi mejor amiga, Ana Frank – 1 de febrero.

-A través de mi ventana – 4 de febrero.

-A mi altura 2 – 11 de febrero.

-Purasangre – 14 de febrero.

-Perdona nuestras ofensas – 17 de febrero.

-Venganza a golpes – 17 de febrero.

-Erax – 17 de febrero.

-Disparo al corazón – 17 de febrero.

-Especial de Rabbids: La invasión – Misión a Marte – 18 de febrero.

-La masacre de Texas – 18 de febrero.

-Madres paralelas – 18 de febrero.

-No me mates – 20 de febrero.

-El regreso a casa de Madea – 25 de febrero.

-Spider-Man: Un nuevo universo – 27 de febrero.

Documentales y especiales:

-El estafador de Tinder – 2 de febrero.

-Meat Eater. Temporada 10 – 2 de febrero.

-jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West – 16 de febrero.

-Descenso: El caso contra Boeing – 18 de febrero.

-Race: bubba Wallace – 22 de febrero.

Niños y familia:

-LEGO Ninjago: Temporada 3 (Parte 1) – 1 de febrero.

-LEGO Ninjago: Temporada 3 (parte 2) – 1 de febrero.

-Kid Cosmic Temporada 3 – 3 de febrero.

-Dora y la ciudad perdida – 6 de febrero.

-Cielo grande – 16 de febrero.

-¡El show de Cuphead! – 18 de febrero.

-Una película de huevos – 25 de febrero.

Anime:

-Kanna y los dioses de octubre – 8 de febrero.

Vía: Netflix