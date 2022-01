Ya que The Book of Boba Fett sigue en marcha, y la serie de Moon Knight está planeada para llegar a finales de marzo, el catálogo de estrenos que llegarán a Disney+ a lo largo del próximo mes de febrero, no es tan grande como a muchos les gustaría. Sin embargo, aún hay un par de producciones que los usuarios de esta plataforma no se deben de perder.

Películas:

-Feast – febrero 11

-Sobrevivir al desastre de St. Helens – febrero 11

-Bajo la misma estrella – febrero 11

-Zombies: Addison’s Moonstone Mystery – febrero 16

-Ron Da Error – febrero 16

-Blackpink The Movie – febrero 16

-Sr. Link – febrero 18

-Winnie the Pooh: Un Valentín para ti – febrero 18

-El maravilloso invierno de Mickey Mouse – febrero 18

-Talentos Ocultos – febrero 25

-World’s biggest festival: Kumbh Mela – febrero 25

-Mandíbulas letales – febrero 25

Series:

-Acampados – Temporada 5 – febrero 2

-Sigue la corriente – Temporada 2 – febrero 2

-Marvel Rising: jugando con fuego – febrero 4

-Shark attack investigation: paige winter story – febrero 4

-Fancy Nancy – Temporada 2 – febrero 9

-Las crónicas de Evermoor – Temporada 1 – febrero 9

-Dra. K: animales exóticos – Temporadas 1 a 5 – febrero 9

-The Book of Boba Fett – final de temporada – febrero 9

-Marvel Studios: Assembled – The Making of Hawkeye – febrero 9

-Pepper Ann – Temporadas 1 a 3 – febrero 23

-Dr. Oakley, Yukon Vet – Temporada 8 – febrero 23

-La familia Proud: mayor y mejor – febrero 25

Documentales y especiales:

-Torn – febrero 4

