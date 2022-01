El año pasado se reveló que MLB The Show dejaría de ser una exclusiva de Sony, esto aunque SIE San Diego Studios seguirían siendo los encargados del desarrollo. MLB The Show 21 llegó a consolas de PlayStation y Xbox. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que MLB The Show 22 no solo estará disponible en estas plataformas, junto a Game Pass, sino que también los usuarios de Nintendo Switch tendrán la oportunidad de disfrutar de este deporte virtual.

Por medio de un comunicado enfocado en revelar a Shohei Ohtani como la estrella de la portada, se ha confirmado que MLB The Show 22 estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch el próximo 5 de abril. Junto a esto, los usuarios de Game Pass podrán disfrutar de la versión estándar en consolas y la nube día uno.

Sin duda alguna, esta es una revelación que ha causado sensación. Aunque se esperaba que la entrega de este año estuviera disponible en Xbox y Game Pass día uno, como sucedió el año pasado, el anuncio de una versión para Switch es algo que no muchos veían venir. Será interesante ver si esta edición logra conservar todos los elementos de las otras plataformas.

Junto a esto, se ha confirmado cross-play entre las tres plataformas. Ahora el logo de PlayStation Studios se encuentra en Xbox y Switch. En temas relacionados, un nuevo State of Play se llevará a cabo esta misma semana.

Nota del Editor:

Será interesante ver cómo es qué corre la versión de Switch. Aunque la idea de ver juegos de Xbox en otras consolas no es algo nuevo, esto sigue siendo un choque al momento de hablar de PlayStation. Sin embargo, es muy probable que solo MLB The Show sea la excepción, y es por cuestiones de licencia más que nada.

Vía: Xbox