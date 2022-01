Desde hace un par de semanas se ha rumoreado que en febrero tendremos un nuevo State of Play. Bueno, el día de hoy, 31 de enero, PlayStation ha confirmado una nueva edición de sus presentaciones en línea para esta misma semana. Sin embargo, será mejor que no esperen información relacionada con los juegos que llegarán a PS4 y PS5 en el futuro, ya que el nuevo State of Play solo está enfocado en Gran Turismo 7.

Por medio del PlayStation Blog, se ha confirmado que el nuevo State of Play se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de febrero a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). Este evento tendrá una duración aproximada de 30 minutos, en donde Gran Turismo 7, y solo Gran Turismo 7, será el centro de atención. Esto fue lo que se comentó al respeto:

“El primer State of Play de 2022 llega esta semana, y todos estamos entusiasmados por mostrar poco más de 30 minutos de nuevos detalles de Gran Turismo 7 en PS5”.

El comunicado no hace una sola mención de algo más que no sea Gran Turismo 7. Es decir, no esperen novedades sobre Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, o futuros juegos para el PlayStation. En temas relacionados, PlayStation ha reiterado que la nueva aventura de Kratos sí llegará este año. De igual forma, los fans desean que PlayStation compre un nuevo estudio.

Nota del Editor:

Esto puede sonar como una gran decepción para muchos. Durante semanas, los rumores de un nuevo State of Play apuntaban a un vistazo a las novedades que la compañía tendría para la primera mitad del año. Sin embargo, enfocarse solo en Gran Turismo 7 será agradable para los fans de esta serie, pero no para el resto de usuarios.

Vía: PlayStation Blog