La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft tiene a la industria alterada de una forma que no se había visto desde que la empresa matriz de Xbox adquirió a Bethesda. Ahora, similar a esa ocasión, los fans exigen que Sony y PlayStation respondan con algún movimiento similar.

Por medio de redes sociales, los fans le han pedido a Sony que realice un movimiento similar, y decida comprar un estudio de alto nivel. Nombres como Square Enix, Bandai Namco, Konami, SEGA, Epic Games y Take-Two han circulado entre las opiniones de los jugadores. Sin embargo, PlayStation se mantiene en silencio.

It is certainly feeling like Sony needs to step up their acquisition game. I love their first party studios but the news today shows a strong trend. Not that I particularly want this future but if it is a full on arms race Sony needs to buy a powerhouse like Square Enix quickly.

— Dakota (@DakotaPM_) January 18, 2022