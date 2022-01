Como recordarán, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, no fue el lanzamiento que los fans esperaban. Múltiples glitches y errores ocasionaron que esta colección fuera considerada uno de los peores juegos de 2021. Sin embargo, Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, reveló que esto no afectó el desempeño de las ventas.

En una reciente entrevista con CNBC, Zelnick fue cuestionado sobre cómo es que Take-Two y Rockstar han manejado la mala recepción de GTA: The Trilogy. Si bien no se mencionaron datos en específico, se reveló que esta colección tuvo un buen desempeño para la empresa. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Con respecto a la trilogía de GTA, no lo consideramos un título nuevo. Fue un remaster de títulos ya existentes; tuvimos un problema al principio y el problema ha sido solucionado. El título ha funcionado muy bien para la empresa”.

Recordemos que durante su lanzamiento, GTA: The Trilogy se enfrentó a varios problemas, al grado de que era imposible descargar este título en PC. Después de esto, muchos notaron una serie de glitches en consolas. Es así que comenzó una campaña por parte de los fans de mejorar esta colección por medio de los mods. Sin embargo, parece que nada de esto logró afectar las expectativas de ventas.

En temas relacionados, un nuevo rumor señala que GTA V para PS5 y Xbox Series X|S se volvería a retrasar. De igual forma, analistas sugieren que GTA VI llegaría hasta el 2024.

Nota del Editor:

Sí, GTA: The Trilogy no fue lo que los fans esperaban, al grado de que las versiones originales, las cuales fueron retiradas de tiendas digitales, tuvieron que regresar. Sin embargo, no es la atrocidad que muchos pintan. Es una colección que pudo ser mejor, pero que cumple con su cometido.

Vía: CNBC