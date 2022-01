Después de un par de retrasos, se espera que GTA V esté disponible en PS5 y Xbox Series X|S el próximo mes de marzo. Sin embargo, un nuevo reporte por parte de un data miner ha señalado que este título podría mover su fecha de lanzamiento una vez más.

De acuerdo con información de Matheusbr9895_, GTA V en las nuevas consolas está sufriendo de una serie de problemas. Es así que el data miner ha señalado que esta versión mejorada llegaría entre abril y mayo de 2022, un par de meses después de lo esperado. Esto fue lo que comentó:

“Recientemente recibí información sobre el juego: Grand Theft Auto V: Expandido y mejorado. El desarrollo fue complicado. Por el momento, todavía está en marzo, pero hay grandes posibilidades de que se posponga para abril/mayo, comentaba”.

· Eu recebi algumas informações Recentemente referente ao título: Grand Theft Auto V: Expanded And Enhanced. · O desenvolvimento foi complicado. No momento segue sendo em março, Mas há grandes chances que seja adiado para Abril/Maio. · Um Artigo R* chegando em breve. — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) January 15, 2022

Como siempre, este es solo un rumor, y por el momento no hay información oficial por parte de Rockstar o Take-Two. Sin embargo, ya hemos visto como esta versión del juego se ha retrasado en múltiples ocasiones, por lo que las posibilidades de que esto vuelva a suceder no son nulas.

Si nada cambia, GTA V llegará a PS5 y Xbox Series X|S en marzo de 2022. En temas relacionados, GTA VI llegaría hasta el 2024. De igual forma, ya sabemos qué pasó con Michael después de los eventos del juego.

Nota del Editor:

Un retraso no sería una sorpresa. Sin embargo, sería bastante raro que un juego que llegó al mercado en 2013 aún no esté disponible en las nuevas consolas, especialmente considerando que su lanzamiento en PS4 y Xbox One fue casi inmediato.

Vía: Matheusbr9895_