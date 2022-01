Después del controversial lanzamiento de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red solo se ha enfocado en arreglar este juego. Aunque ya sabíamos que esta compañía estaba trabajando en nuevos proyectos, poco se sabía de estos. Ahora, el día de hoy se ha revelado un nuevo título de Gwent, el aclamado mini-juego de cartas que vimos originalmente en The Witcher 3.

IGN ha revelado Project Golden Nekker, una experiencia de un solo jugador, la cual llegará al mercado en algún punto de este año. Este título será la tercera experiencia inspirada en Gwent, y se espera que ofrezca una aventura única. Esto fue lo que comentó Paweł Burza, jefe de comunicaciones de Gwent, al respecto:

“No es otro [juego] de Witcher Tales, sino algo diferente. Nuestro objetivo es proporcionar un modo de un solo jugador cautivador para los jugadores que prefieren este tipo de experiencias sobre el multijugador competitivo de Gwent”.

Junto a esto, se han compartido nuevas imágenes de las cartas de The Barbarian, The Golden Nekker, Living Fire, and Fire Elemental:

Gwent comenzó como un mini-juego en The Witcher 3, pero su popularidad fue tan grande, que en 2017 llegó a consolas y PC una versión única de esta experiencia. Después, en 2018 llegó The Witcher Tales: Thronebreaker, un título que toma como base el estilo de juego de cartas, pero ofrece una historia única para este mundo.

Por el momento no hay información relacionada con su fecha de lanzamiento ni plataformas, pero es muy probable que Project Golden Nekker esté disponible en todas las consolas a finales de 2022. En temas relacionados, la producción de la tercera temporada de The Witcher ha comenzado. De igual forma, así se verían los personajes de Demon Slayer en el mundo de The Witcher.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una grata sorpresa para los fans de la serie. Aunque Gwent tal vez no sea del agrado de muchos, nadie puede negar la popularidad de esta experiencia. Es bueno ver que el mundo de The Witcher se expande de una forma natural que explore nuevos territorios al momento de hablar de estilo de juego.

Vía: IGN